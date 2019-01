Von H. Schattauer und N. Girgla

Mosbach. Das Feuerwerk ist verglüht, die Sektgläser sind längst geleert, die guten Vorsätze gefasst. Auch die Stadt Mosbach hat, wenn man so will, gute Vorsätze. Und diese mitunter sogar formuliert: So soll etwa der Klimaschutz gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen (oder ihm zumindest näher zu kommen), hat man - zum Teil gemeinsam mit dem Kreis und weiteren Partnern - den Weg geebnet für Neuerungen, die mit dem Jahresauftakt gestartet sind.

Beide für die Bürger aus Mosbach und auch der Region relevanten Veränderungen beziehen sich auf die (örtliche) Verkehrspolitik, genauer gesagt auf die Wahl des jeweils genutzten Verkehrsmittels. So ist seit 1. Januar eine neue Schnellbuslinie vom Bahnhof Neckarelz aus in Richtung Sinsheim unterwegs, die als Zusatz oder besser: Ersatz zum Schienenverkehr fungieren und insbesondere den Berufspendlern Entlastung bringen soll. Seit Stilllegung der Bahnverbindung von Neckarelz in Richtung Obrigheim/Kleiner Odenwald/Kraichgau in den 1970er-Jahren steht und fällt die Verbindung von Mosbach nach Sinsheim (und umgekehrt) in den allermeisten Fällen mit einem eigenen Auto.

Mit der neuen Regiobuslinie 899, die an Wochentagen im Einstunden-Takt (Abfahrt Neckarelz zur Minute 15) verkehrt, will man nun die bis dato für Pendler kaum existente Alternative ÖPNV eröffnen. Zumindest erste Schritte für mehr Attraktivität unternehmen. Als "weiteren Meilenstein" hatte Rhein-Neckar-Kreis-Landrat Stefan Dallinger seinerzeit die Einrichtung der kreisübergreifende Linie bewertet.

Mit den Regiobuslinien - eine zweite, ebenfalls zum 1. Januar gestartete Linie verbindet Buchen mit Tauberbischofsheim - setzt man zunächst auf einen möglichst zügigen Transfer. Dafür macht der Bus nur in Neckarelz, Obrigheim, Aglasterhausen, Helmstadt und Waibstadt Halt, ehe er sein Ziel Sinsheim erreicht. Zugunsten einer kurzen Fahrtzeit, 45 Minuten sind eingeplant, verzichtet man auf Halte in kleineren Dörfern in der Peripherie der B 292.

"Alle Busse der neuen Linie fahren vollumfänglich", erklärt der Pressereferent des Landratsamts, Jan Egenberger, auf Nachfrage der RNZ. Aussagekräftige Einschätzungen, wie das neue Angebot tatsächlich angenommen werde, ließen sich erst nach einer gewissen "Fahrzeit" treffen, so Egenberger weiter.

Die Busfahrer der Linie 899, die wir am Start- und Zielhalt am Bahnhof Neckarelz antreffen, senden schon mal positive Signale und berichten von einigen interessierten Mitfahrern, die das neue Angebot durchaus als Alternative zum Auto sehen könnten. "Das wird sich entwickeln", glauben die Busfahrer.

Ebenfalls seit Neujahr "in Betrieb" ist eine Neuerung beim Thema Parken in Mosbach. Halter von Elektro-Fahrzeugen dürfen sich über eine neue Gebührenregelung in der Innenstadt freuen. Elektromobile dürfen jetzt bis zu vier Stunden (mit Parkscheibe!) kostenfrei auf öffentlichen Parkplätzen im Stadtgebiet abgestellt werden. Das hatte der Gemeinderat schon in seiner Dezembersitzung beschlossen. Die Zahl derer, die zum Nulltarif parken können, ist allerdings noch sehr überschaubar. Derzeit sind in Mosbach 27 Autos mit einem E-Kennzeichen zugelassen, im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis sind es 136. Zur Relation: Im Kreis sind derzeit insgesamt 92.215 Pkw zugelassen.

Für diejenigen mit Parkbedarf aber ohne E-Auto bleibt alles beim Alten: Wo ein Parkschein verlangt ist, sollte man auch einen ziehen, die Konditionen an sich sind 2019 noch die gleichen wie 2018.