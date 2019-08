Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. Eigentlich hätte das neue Kapitel des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis bereits im Januar aufgeschlagen werden sollen. Doch dann verzögerte sich der Start. Seit 1. April sind nun 760.000 zusätzliche Buskilometer im Angebot. Rund 1000 Fahrten am Tag legen rund 100 Busse zurück. Etwa 140 Fahrer sind dabei im Einsatz. Mit der Ausdehnung des Angebots einhergingen 30 neue Fahrerstellen - womit wir bereits mitten im Problembereich wären. Stichwort "Bundesweiter Fahrermangel".

Auch nach vier Monaten "läuft" es mancherorts (noch) nicht rund mit dem Bus. Besonders ärgerlich ist zum Teil die Schülerbeförderung. Etwa bei der Buslinie 835, die vor allem die Schüler der Grundschule Billigheim befördert bzw. befördern sollte. Denn im Juli kam an zwei Vormittagen gar kein Bus, die Eltern mussten "Taxi" spielen, um etwa 20 Kinder zur Schule zu bringen. Damit nicht genug. Wer versuchte, Kontakt zum Kundendialog der BRN aufzunehmen, erfuhr: "Die gewählte Rufnummer ist ungültig."

Wie sich die Gesamtsituation (aus Sicht der Verantwortlichen) darstellt, erläuterte dieser Tage Peter Fieger, Persönlicher Referent des Landrats, im Mosbacher Landratsamt. Den Busverkehr Rhein Neckar (BRN) vertraten dabei Geschäftsführer Christian Hertl sowie Dieter Kimmel, Leiter der Neckarelzer Dienststelle. Aufgrund neuer rechtlicher Grundlagen sei eine europaweite Ausschreibung notwendig geworden, erklärte Fieger. Man habe zwei Angebote erhalten, von denen der BRN, mit dem man auch schon sehr lange zusammenarbeite, das günstigere unterbreitet habe. "Weil der Fahrermarkt das nicht hergab", habe der "Leistungsbeginn" am 1. Januar nicht geklappt. Seit 1. April sehe man aber deutlich mehr Busse fahren, darunter auch zwei neue Regiobuslinien nach Sinsheim und Buchen. "Es ist nicht ganz optimal gestartet, da gab es Stolpersteine", gibt Peter Fieger zu, sagt aber auch: "Wir sind seitdem in täglichem Kontakt, tauschen uns auch sehr kontrovers aus. Aber so langsam kommen wir in eine Phase, wo es sich entspannt. Wir nutzen die Ferienzeit, um nachzusteuern."

Den "Neuanfang" bewertet Christian Hertl als eine sehr komplexe "Herkulesaufgabe". Eine so große Menge an Änderungen sei sogar bundesweit einmalig. "Bis das System eingeschwungen ist, dauert es", unterstreicht der BRN-Geschäftsführer. "Wir waren durchschnittlich holprig", gibt sich Ertl selbstkritisch. Hinzu komme der angespannte Fahrerarbeitsmarkt: "Wir können uns keine Fahrer backen."

Für die Holprigkeit gibt es Beispiele: Völlig überrascht wurden etwa am 1. April die Grundschulkinder aus Waldmühlbach, die eigentlich eine "Schlaufe" über die Schefflenzer Schule und wieder zurück nach Katzental und dann nach Billigheim fahren sollten. In Katzental erklärte der Busfahrer, dass alle, die nach Billigheim wollten, aussteigen und auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf den nächsten Bus warten müssten. Was weder die Schule noch die Eltern oder Kinder im Vorfeld wussten. Grund: Der Bus sollte künftig zur S-Bahn-Haltestelle nach Schefflenz durchfahren. "Bei der Vielzahl der Änderungen war es nicht möglich, das jeder Schule zu erklären. Das ist zu komplex. Das überfordert uns auch in der Menge", erklärt Hertl dazu. "Wir wollten für niemand etwas verschlechtern", sagt Dieter Kimmel. Stattdessen habe man Pendlern die Möglichkeit geben wollen, die S-Bahn zu erreichen.

"Aufgrund erheblicher Beschwerden", so Anke Krüger, Leiterin Fahrgastmarketing BRN, wurde zum 24. Juni wieder der alte "Ringbus" eingerichtet. Doch schon am 1. Juli kam morgens kein 835er-Bus. "Leider ist der Fahrer nicht nach dem neuen Fahrplan gefahren, sondern nach dem alten. Auch Busfahrer sind nur Menschen", erklärte Krüger damals bereits auf Nachfrage der RNZ. "Der Mitarbeiter ist nicht mehr bei uns", ergänzte Ertl nun. Zum Thema mangelnder telefonischer Erreichbarkeit meinte er: "Wir sind händeringend dabei, die alte Telefonnummer wiederzubekommen. Das ist misslich und schwierig." Anke Krüger hatte den Grund für das Problem so beschrieben: "Die Datenversorgung an dem Standort Buchen wurde geändert bzw. auf ein neues System umgestellt. Im Zuge dieser Anpassung wurden leider die Rufnummern für Buchen gekündigt, obwohl dies von uns nicht beantragt wurde."

Dass am 4. Juli dann statt eines Busses plötzlich zwei 835er in Katzental stoppen und die Fahrer sich wenig freundlich begrüßen, kommentiert Kimmel so: "Da hat Minimum einer etwas falsch gemacht. Wir reden mit jedem." Noch "ungeklärt" ist bislang der zweite Busausfall am 26. Juli. Auch wenn jeder Fahrer geschult werde, was die Route und die Kommunikation angehe, sei "zu viel schiefgelaufen", findet Christian Hertl. "Wir können nichts anderes, als nachzuschulen, damit möglichst wenig passiert." Wichtig sei die Kundenrückkoppelung über den (derzeit versperrten) Weg des Kundendialogs. Alternativ gebe es die Servicenummer (08 00) 0 00 80 17.

"Die Themen sind erkannt", betont Dieter Kimmel zusammenfassend. Auf das Positive, nämlich die Angebotserweiterung, verweist noch einmal Peter Fieger: "Man kann sich für solche Fehlleistungen nur entschuldigen. Wir versuchen täglich, die Sache zu optimieren." Er ermuntert dazu, den Dialog weiter aufrechtzuerhalten.