Von Heiko Schattauer

Neckarzimmern/Mosbach. Die Bundeswehr ist weg. Hinterlassen hat sie am Hardberg ein 27 Hektar großes Areal im Grünen. Und die Frage: Was soll damit geschehen? Mögliche Antworten suchte man am Dienstagabend in der Festhalle Neckarzimmern, bei der zweiten Runde der "Bürgermitwirkung" zur Zukunft der ehemaligen Neckartalkaserne. Dass das Thema die Gemüter bewegt, verdeutlichte die Vielzahl interessierter Bürger, die der Einladung zur Teilnahme gefolgt war. Bereits die erste Runde in Mosbach war auf reges Interesse gestoßen.

Eine definitive Antwort auf die Frage nach der Zukunft der seit knapp zwei Jahren verwaisten Anlage gab es nicht. Mit der war aber auch nicht zu rechnen. Schließlich befinde man sich, wie Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann wiederholt betonte, noch ganz am Anfang eines Entwicklungsprozesses. Zwei Richtungen zeichnen sich aber ab: gewerbliche Nutzung oder Renaturierung.

Dabei war die Bandbreite der (von Bürgern) vorgeschlagenen Nachnutzungen groß. Von Wohnen über Studentencampus und Sportleistungszentrum bis hin zur Gokartbahn reichten die eingebrachten Ideen. Die sich bei näherer Betrachtung, von den Experten der Kommunalentwicklung (KE) vorgenommen, aber als theoretische Möglichkeiten entpuppten. Informationsbedarf sahen Bertram Roth, Thomas Geissler und Dieter Watolla bei den Themen Wohnen, Hochschulcampus und Renaturierung.

Die Nutzung der ehemaligen Kaserne zu Wohnzwecken sei nicht nur wirtschaftlich kaum darstellbar, sondern auch mit der Regionalplanung nicht vereinbar. Bedarf gebe es ob zurückgehender Bevölkerungszahlen in Mosbach wie in Neckarzimmern ohnehin nicht.

Eine klares "Nein" gab's in Sachen Studentencampus: Diesbezügliche Entscheidungen seien "vor etlichen Jahren" gefallen, erläuterte Prof. Dr. Dirk Saller, Rektor der Dualen Hochschule Mosbach. Die Stadt habe sich entschlossen, die Studenten in der Stadt zu halten, "und das war auch richtig so". Erst jüngst hat das Land der wachsenden Bildungseinrichtung einen Neubau am Campus im Lohrtalweg genehmigt. Eine Verlagerung der Hochschule wäre vielleicht irgendwann als Komplettlösung möglich gewesen, so Saller im rückblickenden Konjunktiv, inzwischen aber "Dimensionen entfernt von dem, was machbar ist."

Breiten Raum nahm das Thema Renaturierung ein, zumal ganz offenbar ein Gutteil der "Mitwirker" aus der Bürgerschaft sich ein "Zurück zur Natur" durchaus wünschen würde. Für die Experten der KE scheint diese Option nicht die bevorzugte zu sein, noch weniger für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), in deren Besitz die Liegenschaft am Hardberg ist. Kosten von "vier bis fünf Millionen Euro" hat Dieter Watolla für eine Renaturierung errechnet. Die rechtliche Situation hat die Stadt Mosbach prüfen lassen: Grundsätzlich bestehen die Voraussetzungen für eine "Beseitigungsanordnung", so OB Jann.

Für Tobias Kerschke, Objektbetreuer der Bima, ist die Renaturierung kein Thema. "Schließlich gibt es Interessenten für die Fläche." Der ernsthafteste davon ist das Mosbacher Unternehmen "Inast". Der Entsorgungsspezialist würde auf dem Kasernenareal gerne einen zentralen Standort einrichten. Mit einer solchen gewerblichen Ansiedlung einher ginge eine Steigerung des Verkehrsaufkommens, wie Dipl.-Ing. Uwe Zimmermann in seiner Verkehrsuntersuchung darstellte. Zum einen durch die rund 200 Inast-Mitarbeiter, zum anderen durch die Transporte vom/zum Hardberg. Laut Zimmermanns Berechnungen (in die er einen "Wachstumsaufschlag" einfließen ließ) würden bei einer Nutzung durch Inast rund 200 Lkw täglich zusätzlich das Areal anfahren. Ein Teil davon über die Luttenbachtalstraße von Neckarzimmern her, ein anderer Teil über den Hardhofweg. Letztgenannter müsste dafür verbreitert werden. "Jede Nutzung wird mehr Verkehr erzeugen", so Zimmermann. Er erinnerte daran, dass bis Mitte der 1990er-Jahre täglich eine Vielzahl an Militärfahrzeugen auf der Luttenbachtalstraße unterwegs gewesen sei. "Jede Nutzung wird Veränderungen bringen", unterstrichen auch OB Jann und Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stuber. Und gleich, in welche Richtung die Zukunft der Kaserne gehe - sie werde nicht allen gleichermaßen passen.

Das dürfte auch den Bürgern klar sein. Auffallend häufig brachten die indes die Renaturierung ins Spiel, auch wenn angeführt wurde, dass deren Kosten am Ende wohl die Allgemeinheit zu tragen habe. Deutlich wurde das Bedürfnis nach Transparenz und weiterer Einbindung. Vorgeschlagen wurde in diesem Zusammenhang etwa ein Bürgerbeirat. "Das große Interesse an Mitwirkung nehmen wir auf", versprach abschließend Bertram Roth. Seitens der KE werde es einen Vorschlag geben, wie die weitere Einbindung sich gestalten kann. Die zweite Runde der "Bürgermitwirkung" sollte also nicht die letzte Bürgerbeteiligung in Sachen Kaserne gewesen sein.