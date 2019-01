Das Wasser und rund 1000 Kubikmeter Erdreich müssen noch raus aus der Wanne der Großbaustelle für das 'Quartier an der Bachmühle', dann (endlich) kann die Maueröffnung Richtung Bundesstraße 27 erfolgen. Die Anwohner am Gartenweg müssen zuvor allerdings nochmals ein paar Tage erhöhtes Lastwagen-Aufkommen ertragen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Gestern war - wie freitags nicht unüblich - "Ruhetag" auf der Großbaustelle am Mosbacher Gartenwegareal. Ein günstiger Zeitpunkt, um sich, abseits der eigentlichen Baustelle, mal wieder nach dem Stand der Dinge beim 20-Millionen-Euro-Projekt "Quartier an der Bachmühle" zu erkundigen. Nachdem die Erschließungsmaßnahmen sich in den vergangenen Tagen ausschließlich hinter dem Bauzaun abspielten, wird sich ab kommenden Montag auch außerhalb des Baufelds wieder etwas tun. Um eine befahrbare Rampe von/zu der Bundesstraße 27 herzustellen, muss noch einmal Aushubmaterial über den Gartenweg abtransportiert werden.

"Das ist eine begrenzte Geschichte", schildert Stadtplaner Stefan Baumhackel auf Nachfrage der RNZ. Maximal 1000 Kubikmeter Erde und Gestein - was in etwa 85 Lkw-Ladungen entspricht - dürfen über diesen Weg (nochmals) abgefahren werden. Drei bis vier Tage sind für diese Aktion vorgesehen, danach sollte das Lkw-Aufkommen auf dem Gartenweg wieder primär der Warenanlieferung für die Geschäfte geschuldet sein.

Spätestens ab Montag, 7. Oktober, so die Planung von Sepa/Epa, will man eine Öffnung der Baugrube in Richtung Grundwasserwanne realisiert haben, "wenn nichts Ungeplantes dazwischenkommt", so der projektleitende Architekt Torsten Belli. Ungeplant dazwischengekommen war ein "Loch" in der alten Grundwasserwanne zwischen Bachmühle und B 27 (wir berichteten). Die Spundwandfehlstelle hat eine Spezialfirma inzwischen mit einer Gelinjektion abgedichtet, wie Baumhackel und Belli berichten: "Die Wanne ist dicht". Zum besseren Verständnis: Jene Wanne bildet sich durch die bis auf den Fels betonierte Bohrpfahlwand, Wand und Fels sollen zusammen eine wasserundurchlässige Einheit bilden.

Diese Dichtigkeit war Vorraussetzung, um die Maueröffnung in Richtung Bundesstraße angehen zu können. Ansonsten wäre die braune Brühe aus der Baugrube direkt ins "Mosbacher Loch" gelaufen. Ehe man die - bereits beim Ausbau der Ortsdurchfahrt 1997 pro forma eingerichtete - Tiefgaragenzufahrt an der B 27 tatsächlich öffnen kann, muss die aktuell noch mit reichlich Wasser gefüllte Wanne trockengelegt werden.

Ist die Rampe dann in Betrieb, wird Laster um Laster ausgehoben. Drei Wochen lang, bis Ende Okober, so Torsten Belli. Ab Mitte November soll dann erstmals der Generalunternehmer für das eigentliche Quartier - List Bau aus Bielefeld- ins Spiel kommen.

Ganz im Zeitplan ist man durch den "Lochfraß" an der Spundwand indes nicht mehr. Auf etwa drei Wochen beziffert Belli den so entstandenen Verzug, nachdem man mit den Bohrpfählen zuvor "richtig fix" vorangekommen war.

Verzug gibt es auch weiterhin in punkto Brückenfreigabe: Die Spannbandbrücke in Richtung Stadtgarten ist zwar mittlerweile dank weiterer Anker adäquat gesichert. Ein ebenso sicherer provisorischer Zugang (mitsamt Beleuchtung) muss aber erst noch gebaut werden, nachdem nun auch die letzten Abdicht- und Bohrpfahlankerarbeiten unweit des Brückenwiderlagers abgeschlossen sind. Den 11. Oktober nennen Belli und Baumhackel nun als endgültigen Freigabetermin für die Brücke. Wenn nichts mehr dazwischen kommt ...