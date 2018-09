Neckar-Odenwald-Kreis. Der Neckar war bei dem Hochwasserereignis im Mai überwiegend auf den Gemarkungen Obrigheim, Neckarelz, Neckarzimmern und Haßmersheim über die Ufer getreten und hatte die Felder und Wiesen mit Wasser, Schlamm und weiterem Unrat überzogen. Das Land Baden-Württemberg hat Entschädigungen von bis zu 50 Prozent der Schäden in Aussicht gestellt.

Zehn Landwirte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis haben ihre Schäden nun beim Landratsamt, Fachdienst Landwirtschaft, angemeldet. Knapp 70 Hektar Grünland und rund 40 Hektar Ackerland waren in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Wiesen waren nach dem Hochwasser derart verdreckt, dass das Gras nicht mehr als Futter verwendet werden konnte, sondern entsorgt werden musste, damit frisches Gras nachwachsen konnte. Die Behörden empfahlen, das Material zu kompostieren und das verrottete Gut später auf Ackerflächen auszubringen. Im Ausnahmefall war auch eine Verbrennung möglich.

Bei den Ackerkulturen sah es zunächst so aus, als ob das Getreide kaum unter dem Hochwasser gelitten habe. Nur da, wo das Wasser über längere Zeit stand, starben die Pflanzen ab. Bei der Ernte zeigte sich in diesen Tagen aber, dass das geschädigte Getreide kaum Körner ausbilden konnte und dort tatsächlich nur das sprichwörtliche "leere Stroh" gedroschen wurde, also kein Ertrag erzielt wurde. Wann die Landwirte mit Entschädigung rechnen können, ist derzeit noch offen.