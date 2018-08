Fahrenbach. (bx) Dass Musik wirklich eine der schönsten Unterhaltungsmöglichkeiten ist, bewiesen die Sänger des MGV "Freundschaft" Fahrenbach schon mit dem ersten Lied. Unter Leitung ihres Dirigenten Manfred Schäfer eröffneten sie das Konzert zum 110-jährigen Bestehen des Vereins mit "Musica, du schönste Kunst" - auf der Bühne des "Bürgerzentrum am Limes" war die Begeisterung am Singen hör- und sichtbar. Der erste Vorsitzende Gisbert Münch hieß sodann Bürgermeister Jens Wittmann und zahlreiche Ehrengäste willkommen und versprach den Besuchern im voll besetzten Saal für die nächsten Stunden beste Unterhaltung.

Dieses Versprechen setzten die Kinder des "Jekiss"-Chores (jedem Kind seine Stimme) der Grundschule mit ihrer Dirigentin Simone Schäfer auch gleich in die Tat um und schmetterten unter Beifall das "Lied zum Glück" in den Raum. Auch die "Gorillas mit der Sonnenbrille", bei denen die Kinder ihren Bewegungsdrang voll auslebten, wurden mit einem langen Applaus belohnt. Anschließend gesellten sich die Männer des MGV dazu - und mit dem Tabaluga-Song "Ich wollte nie erwachsen sein", zeigte man, dass Musik auch generationenübergreifend Freude vermitteln kann.

Gisbert Münch durfte dann mit Rudolf Schork und Günther Walter zwei verdiente Sänger auszeichnen, die bereits seit 60 Jahren den Chor mit ihren Stimmen bereichern. In bewegenden Worten beschrieb der Vorsitzende diese außergewöhnliche Leistung und bezeichnete die Geehrten als "Kulturträger der Gemeinde" mit großer Vorbildfunktion. Auch Dirigent Manfred Schäfer, der bereits seit 45 Jahren den MGV leitet und dabei zahlreiche Talente entdeckte und förderte, konnte für seine hervorragende Arbeit ein Präsent mit entsprechender Urkunde in Empfang nehmen. Dessen Frau Ursula erhielt Blumen. Für 45 Jahre Sängertätigkeit und 20 Jahre Vereinsleitung überreichte Gerd Reith dem Vorsitzenden Gisbert Münch Urkunde und Präsent, sein Wirken sei vorbildlich.

Nach "Über sieben Brücken musst du gehn" schloss sich Bürgermeister Jens Wittmann den Glückwünschen an und bedankte sich bei Verantwortlichen wie Mitgliedern für ihre langjährige kulturelle Tätigkeit. Er ließ die Vereinsgeschichte Revue passieren und betonte, dass sich viele Bürger mit der Arbeit der Sänger in hohem Maß identifizierten und stolz darauf seien, dass mit dem Chor ein "wichtiger Träger des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens mit ungemein bildenden und belebenden Elementen" in Fahrenbach beheimatet sei.

Manfred Schäfer leitete zum Freundschaftssingen der Chöre über, das der MGV "Liederkranz" Asbach mit seinem Dirigenten Kristian Kimmel mit "Ständchen", "In der Freude" und "An Tagen wie diesen" dynamisch eröffnete. Auch der ev. Singkreis aus Sulzbach begeisterte mit "Have you seen him", "Schenke mir, Gott" und "Jesus, be a fence" das musikverständige Publikum, ehe der MGV "Sängerbund" Schwarzach und sein Chorleiter Jochen Thurn die Gäste mit drei gekonnt vorgetragenen Liedbeiträgen mitrissen.

Die folgenden Beiträge des "Liederkranz" Balsbach begleitete Simone Schäfer mit ihrer Querflöte, wobei das bewegende "Gabriellas Song" aus dem Film "Wie im Himmel" ebenso wie das Scherzlied "Heut kommt der Hans zu mir" und die Hymne an die Zukunft "Ihr von morgen" den Geschmack der Gäste traf. Auch die Gesangformation "Querbeet Balsbach" rief mit einem Medley aus "Forest Gump" und "Irgendwas bleibt" Begeisterung hervor. Der von Werner Schneider geleitete "Liederkranz" Dallau überzeugte mit "Schwinge dich auf, mein Lied", "Die Liebe ist der Welt geschenkt" und dem "Mailied".

Die gleiche Stilrichtung hatte Klaus Senf mit dem MGV Haßmersheim" vorbereitet, die "Germanen" wussten mit "Freunde, lasst uns singen", "Der Schlüssel zum Glück" und "Nimm die Stunden, wie sie kommen" zu gefallen. Nachdem Gerd Wüscher und die Sänger des MGV Hüffenhardt für ihre drei Liedbeiträge Applaus eingeheimst hatten, beschloss der GV "Frohsinn" Wagenschwend den Musikabend. Von Benjamin Scheuermann am Klavier begleitet und von Werner Scheuermann dirigiert, präsentierte der Chor "Hörst du den Vogelsang", "Tulpen aus Amsterdam" und "Schau auf die Welt" und nahm dafür einen letzten Beifall entgegen.

Am Sonntag wurde das Freundschaftssingen übrigens nach einem ökumenischen Gottesdienst mit Liedbeiträgen befreundeter Chöre fortgesetzt.