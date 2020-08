Die RNZ-Leser sollen entscheiden, welcher Entwurf zum Thema „75 Jahre RNZ – das ist meine Zeitung“ großformatig den Weg an die Fassade des RNZ-Gebäudes in Mosbach finden soll. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Rhein-Neckar-Zeitung wird 75 Jahre alt! Nicht nur für uns ein echter Grund zur Freude. In Zeiten von Fake-News, Verschwörungstheorien und mitunter sonderbaren Informations(ab)flüssen in sozialen Netzwerken ist es gut, ein verlässliches Medium mit fester lokaler Verwurzelung zu haben. Am 5. September 1945 von Rudolf Agricola, Theodor Heuss und Hermann Knorr in Heidelberg gegründet, ist die RNZ bis heute in Familienbesitz. Als regionale Tageszeitung sehen wir uns – ebenfalls seit jeher – den Menschen in der Region verpflichtet. Die Stärke der RNZ war, ist und bleibt die lokale Berichterstattung, die enge Verbindung zu ihren Lesern.

Diese besondere Verbindung wollen wir auch und ganz besonders zum Jubiläum pflegen. Da aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ein großes Fest mit den Lesern nicht möglich ist, wollen wir auf alternativen Wegen 75 Jahre Rhein-Neckar-Zeitung zelebrieren. Und dabei ein etwas anderes "Geschenk" gemeinsam mit dem Kunstverein Neckar-Odenwald und den treuen Lesern der Lokalausgaben Mosbacher Nachrichten und Nordbadische Nachrichten gestalten.

Unter dem Titel "75 Jahre RNZ – das ist meine Zeitung" soll das Gebäude der Rhein-Neckar-Zeitung im Mosbacher Gartenweg, respektive dessen eher schmucklose rückwärtige Fassade Richtung Bundesstraße 27 ein ganz neues Gesicht erhalten. Am Ende dieses Gestaltungswettbewerbs soll ein Geburtstagsmotiv großformatig die Gebäudewand zieren, sprich: Auf eine etwa acht mal zehn Meter (Höhe mal Breite) große Leinwand gedruckt und an der Fassade montiert werden. Die technische Umsetzung der Idee übernehmen die Spezialisten des Mosbacher Unternehmens "indyarts", die auch die sehenswerten Großformate der Schaufenstergalerie für die Mosbacher Stadterlebnisse gefertigt haben (aktuell in der Altstadt zu sehen).

Nach einer Vorauswahl in enger Abstimmung mit dem Kunstverein sollen die RNZ-Leser ihren Favoriten wählen dürfen – also bestimmen, welches Motiv zum Thema 75 Jahre RNZ schließlich den Weg an die prominente Hauswand finden soll.

Als kleine Belohnung für die kreativen Mühen loben wir für die drei Finalentwürfe ein Preisgeld von insgesamt 500 Euro aus (1. Platz 250, 2. Platz 150, 3. Platz 100 Euro). Das siegreiche Motiv wird für mindestens drei Monate am RNZ-Gebäude in Mosbach präsentiert.

Einsendeschluss für die Beiträge ist der 31. August, die drei besten Entwürfe sollen dann am 5. September (dem eigentlichen Geburtstag) in der RNZ zur Abstimmung durch die Leser vorgestellt werden. Eingesendet werden können die Vorschläge als Rohentwurf und in einem Mindestformat von 24 x 30 Zentimeter. Einreichungen sind sowohl in digitaler (als Bilddatei, PDF o. ä.) per E-Mail, als auch in Papierform möglich (direkt in der Redaktion/per Post/Einwurf) möglich. Der Gestaltungswettbewerb ist offen konzipiert, teilnehmen kann also grundsätzlich jeder.

Wir freuen uns auf viele kreative Ideen und Entwürfe – und lassen uns gern überraschen von den individuellen Interpretationen zum Thema "75 Jahre RNZ – das ist meine Zeitung". Bei allen Fragen zum Wettbewerb stehen wir gerne zur Verfügung unter Tel.: (0 62 61) 93 22 71 65 oder E-Mail: red-mosbach@rnz.de.