Von Jörn Ludwig

Mosbach. Eigentlich wäre der heutige Samstag für die RNZ ein Anlass für ein richtig großes Fest gewesen. Heute ist es genau 75 Jahre her, dass die erste Ausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung erschienen ist. Doch Corona hat den Plänen, diesen besonderen Tag gemeinsam mit unserer Leserschaft gebührend und in großem Rahmen zu feiern, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um den 75. Geburtstag der RNZ dennoch zu würdigen, haben wir seit einigen Wochen zur Teilnahme am Gestaltungswettbewerb für ein Jubiläumstransparent aufgerufen, das an der großen, der B27 zugewandten Rückfassade unseres Mosbacher Pressehauses aufgehängt wird. Jetzt stehen die drei Kandidaten für den Siegerentwurf fest, und ab sofort haben Sie, liebe Leser, in der Hand, wer das Rennen macht ...

Die Resonanz auf diese gemeinsame Aktion mit dem Kunstverein Neckar-Odenwald war enorm! Etliche Beiträge haben die Redaktion bis zum Einsendeschluss am vergangenen Montag auf dem Postweg, per Einwurf in den Hausbriefkasten und per E-Mail erreicht – von der Kuliskizze über Fotomontagen, Collagen, Aquarellgemälde bis hin zum digital erstellten Bild. Eine Jury, bestehend aus dem Kunstvereinsvorsitzenden Harald Kielmann, seiner Stellvertreterin Ulrike Thiele sowie den Lokalredaktionen der Mosbacher und der Nordbadischen Nachrichten, hat jeden einzelnen Entwurf genau unter die Lupe genommen und eine Vorauswahl getroffen.

Das war keine leichte Aufgabe. Fast allen Einsendungen sieht man an, dass sich deren Schöpferinnen und Schöpfer nicht nur viele Gedanken zum Motto der Aktion – "75 Jahre RNZ – das ist meine Zeitung" – gemacht, sondern bei der Umsetzung ihrer Ideen auch sehr viel Mühe gegeben haben. Herausgekommen ist eine beeindruckende Vielfalt, die sich auch in unterschiedlichsten Formaten offenbart. Nach ausführlicher Diskussion haben die Jurymitglieder beschlossen, die Frage, ob Quer- oder Hochformat, der künstlerischen Freiheit der Einsender zu überlassen und alle in die Auswahl mit einzubeziehen.

Die erwähnte Vielfalt der Einsendungen spiegelt sich auch in den drei Favoriten der Jury wider, die – in alphabetischer Reihenfolge – von Anna Lukossek, Pascal Schejnoha und Bernhard Stüber stammen.

"Aus dem Ruhezustand des Zeitungslesenden eröffnet sich ein Potpourri zwischen Information und Assoziation", sagt Jurorin Ulrike Thiele zu den Vorschlägen. Harald Kielmann gefällt auch der Verweis auf die Entwicklung der Tageszeitung vom reinen Druckerzeugnis bis zur Digitalausgabe. Bemerkenswert findet er die gelungene Darstellung der der Vielschichtigkeit des Zeitungsgeschehens.

Unter den drei herausgedeuteten Finalteilnehmern können alle Leserinnen und Leser jetzt ihren Favoriten wählen und uns per E-Mail an red-mosbach@rnz.de, Betreff: Gestaltungswettbewerb, oder während der Redaktionszeiten (montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr, sonntags, 10 bis 17 Uhr) telefonisch unter 0 62 61 / 93 22 71 50 mitteilen. Abgestimmt werden kann bis Sonntag, 13. September, 12 Uhr.

Sieger sind die drei Finalisten jetzt schon, denn ein Preisgeld ist ihnen allen sicher: Für Platz drei gibt es 100 Euro, der zweitplatzierte wird mit 150 und der Siegerentwurf mit 250 Euro prämiert. Letzterer wird dann großformatig auf Leinwand gedruckt und an der RNZ-Fassade montiert. Die technische Umsetzung der Idee übernimmt das Mosbacher Unternehmen "indyarts", das auch die sehenswerten Großformate der aktuell in der Altstadt zu sehenden Schaufenstergalerie der Aktion "Mosbacher Stadterlebnis" gefertigt hat.