Von Heiko Schattauer

Waldbrunn. Ganz am Ende unseres Gesprächs wird mir bewusst, dass ich zu Beginn echt Glück hatte. "Das mit der Pünktlichkeit, das ist ihm inzwischen extrem wichtig", eröffnet mir Manuela Ramirez auf die Frage, welche typisch deutschen Eigenarten sich ihr Mann denn mit den Jahren angeeignet habe. Ausnahmsweise war ich tatsächlich sogar mal ein paar Minuten zu früh zum Termin im Hohen Odenwald erschienen – noch völlig unwissend, wie bedeutend die Einhaltung des vereinbarten Zeitfensters sein sollte. Pünktlichkeit ist aber längst nicht das einzige, was sich der Paraguayer Gabriel Ramirez in den letzten 29 Jahren in Deutschland von den Einheimischen abgeschaut hat.

Doch der Reihe nach: Der Fußball hat den lebenslustigen Latino einst Anfang der 1990er-Jahre vom heißen Paraguay ins kalte Nordbaden geführt. Der Schwager seines Bruders Mario, der wie die sieben weiteren Geschwister von Gabriel Ramirez bis heute in Paraguay lebt, hat den damals 20-Jährigen bei einem Urlaubsaufenthalt in Asuncion kicken gesehen – und das Talent dann nach Deutschland gelockt. Der Traum vom Fußballprofi in Europa sollte sich zwar nicht erfüllen, glücklich ist der leidenschaftliche Sportler in der neuen Heimat dennoch geworden. "Ich habe eine tolle Familie, tolle Freunde, eine gute Arbeit, Freude am Leben – mir geht es gut", sagt der inzwischen 50-Jährige. Und lächelt dabei so erfrischend natürlich, wie er es eigentlich die allermeiste Zeit tut.

Sonnenschein würde man ihn wohl nennen, wäre "Gabi" Ramirez noch ein Kind. Und ein Kindskopf im positiven Sinne ist er auch mit der Erfahrung von fünf Lebensjahrzehnten auf dem Buckel geblieben. "Ich mach halt gern Quatsch", räumt Ramirez ein, egal ob in der Familie, beim Fußball oder bei der Arbeit. Der Strümpfelbrunner hat immer ein Lächeln für andere übrig, seine Lebensfreude versteckt er nicht, lieber steckt er andere damit an.

Dabei waren die Anfänge in Deutschland durchaus schwer. Von 45 auf minus 15 ging’s im Februar 1990 für den jungen Fußballer. Bei 45 Grad Celsius stieg er in Paraguay in den Flieger, bei minus 15 Grad landete er schließlich in Eberbach am Neckar. "Ich erinnere mich noch ganz genau – ich war echt geschockt", blickt Ramirez zurück. Noch schlimmer als die schiere Kälte war die Isolation. Der Schwager, der ihn nach Deutschland geholt hatte, reiste nämlich nach vier Wochen wieder zurück nach Paraguay. Zurück blieb ein 20-jähriger Fremder, der anfangs kein Wort Deutsch sprach oder verstand. Immerhin: Wohnen konnte er weiter im Haus des Verwandten.

Spaß hatte – wen wundert’s – Gabriel Ramirez dennoch. Sechs Wochen trainierte das Talent beim Karlsruher SC mit. Der KSC spielte damals in der Bundesliga, mit dem Talent aus Lateinamerika standen Oliver Kahn und Mehmet Scholl (noch ganz am Anfang ihrer großen Karrieren) auf dem Trainingsplatz. Wie die so waren, konnte Ramirez kaum ergründen – er verstand schlicht und ergreifend nichts von dem, was gerufen und erklärt wurde. "Trainer Winnie Schäfer hat mir immer über den Kopf gestrichen und mich beruhigt. ,Alles gut’, hat er dann immer gesagt", erinnert sich der feine Techniker schmunzelnd an die ersten Schritte in Deutschland.

Unter Vertrag genommen wurde der junge Ramirez bei den Nordbadenern nicht, auch weil die schon drei Nicht-EU-Ausländer im Kader hatten. Mehr waren seinerzeit nicht erlaubt. Über die Stationen SV Sandhausen, VfB Leimen, VfB und SV Eberbach kam Fußballer Ramirez schließlich in den Hohen Odenwald, zum TSV Strümpfelbrunn, dem er als klassischer "Zehner" zu spielerischem Glanz verhalf. Zwischenzeitlich war aus dem Fußballer aber auch ein Familienvater geworden. Über seinen zukünftigen Schwiegervater hatte er Manuela da Silva kennengelernt, eine junge Eberbacherin mit portugiesischen Wurzeln. Schnell war klar: Die beiden heiraten. Und schnell wurde die Familie auch größer: Nach Rosa Antonia kamen Jose Manuel und Thalia Janina. Und seit Kurzem gehört noch Nala dazu, eine junge belgische Schäferhündin.

"Dank meiner Frau habe ich schnell viel besser verstanden, sie hat Deutsch mit mir geübt, immer und immer wieder", sagt Gabriel Ramirez. Spanisch (die Landessprache Paraguays) kann er natürlich nach wie vor, "aber inzwischen muss ich als lange überlegen, wie ein bestimmter Begriff auf Spanisch heißt". Das ärgert Gabriel Ramirez, denn er will eigentlich jeden Tag etwas dazulernen. Vor allem auch, was die deutsche Sprache anbelangt: Warum da ein "ihn" steht und hier ein "ihm", warum da Akkusativ und hier Dativ – "das will ich dann einfach wissen", sagt der 50-Jährige, der damit anderen auch schon mal auf die Nerven gehen kann, wie Frau Manuela mit einem Augenrollen aus Erfahrung wortlos bestätigt.

Was sie allerdings auch bestätigt, ist die große Beliebtheit und Wertschätzung, die ihr lebenslustiger Mann genießt. "Der Gabi macht das schon", ist ein geflügeltes Wort im Hause Ramirez. Und das gilt auch außerhalb. Egal, ob als Spieler, Trainer oder Kollege: Ramirez kann einfach mit seinen Mitmenschen, vor allem auch zu den jungen hat er einen "Super-Draht". Vielleicht auch, weil er sich was typisch Südamerikanisches immer bewahrt hat: Gefühl.

Sein Gefühl hat ihn stets geleitet, im Privatleben, im Sport, im Job. Weil das Gefühl nicht passte, hat er auch als Fußballer so manch gutes Angebot ausgeschlagen. Und wenn das Gefühl stimmt, dann kann man vom 50-Jährigen alles und mit ihm jede Menge Freude haben.

Apropos Freude: Die vergeht "Gabi" selten, manchmal aber dann doch: "Die Bürokratie ist was, auf das ich in Deutschland gut verzichten könnte", gesteht Fräsmaschinenführer Ramirez mit Blick auf typisch deutsche Gegebenheiten und Eigenarten. "In Paraguay kann ich in meinem Garten ein Loch bohren, dass bis Japan geht, hier brauch ich für alles eine Genehmigung." Dabei schätzt Ramirez Gründlichkeit und Ordnung durchaus: "Da ist Deutschland anderen Ländern meilenweit voraus."

Und was fehlt dem Gefühlsmenschen aus dem heißen Paraguay im kühlen Odenwald? "Eigentlich nichts, ich habe alles, was ich zum Glücklichsein brauche." Ein kleiner Nachsatz kommt dann aber doch: "Wenn ein bisschen mehr Spontaneität möglich wäre, das fände ich schön. Und ein bisschen mehr Gelassenheit, das würde oft auch guttun."