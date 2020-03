Von Judith Blüthner

Mosbach. Vor dem Lidl-Markt, aber auch am Mosbacher Bahnhof sind derzeit große Zeichen der Dankbarkeit zu sehen: "Trotz Pandemie Tag für Tag an der Kasse, Ihr seid klasse! Danke!" oder "Danke! An die Ärzte, Polizei, Pfleger, Feuerwehr, Ihr seid Helden!", steht auf großen Bannern zu lesen, die dort von Fußballfans aufgehängt wurden.

Während das öffentliche Leben heruntergefahren ist, mühen sich viele Mitmenschen in systemrelevanten Berufen unter extrem erschwerten Bedingungen, alles am Laufen zu halten. So erklärt Sude Tugce-Karttas, Schriftführerin des Mosbacher Hoffenheim-Fanclubs "1899 MOSkitos", die Motivation der Mitglieder, an der Aktion "Fans helfen Fans" teilzunehmen. Eines der Banner hängt bei Lidl in Diedesheim, eines bei "Smile-Fit" in Mosbach. "Mittlerweile werden die Fotos der Banner schon fleißig auf Facebook geteilt", freut sie sich.

Doch wie erreicht der Dank auch die Dienstleister von Kwin und Inast, von der Post und anderen Zustelldiensten? Auch sie sind ja nach wie vor unermüdlich im Einsatz. Für sie gibt es Nervennahrung. "An den Türen haben die Mitglieder des Vereins Traubenzucker und ähnliches parat gelegt. Eine kleine Geste, die aber gerne angenommen wird", sagt Tugce-Karttas. "Wir hoffen, dass viele diesem Beispiel folgen werden."

Die meisten der Vereinsmitglieder sind berufstätig. Außerhalb ihrer Arbeitszeiten bieten sie Nachbarschaftshilfe an. "Wir gehen zum Beispiel für die, die nicht können oder wegen Quarantäne zurzeit nicht raus gehen dürfen, einkaufen oder erledigen andere wichtige Gänge für sie", erklärt Tugce-Karttas. "Das läuft dann meistens so, dass wir per E-Mail kontaktiert werden. Wir vereinbaren einen Termin, vor der Haustüre liegen dann die Einkaufsliste und Geld bereit." Um sich selbst und auch die Abnehmer zu schützen, tragen die Helfer grundsätzlich Handschuhe und Mundschutz und haben außerdem stets Desinfektionsmittel dabei. Auch den abendlichen Gang mit dem vierbeinigen Partner übernehmen die hilfsbereiten Hoffenheim-Fans gerne.

"Wir wollen einfach zeigen, was Nächstenliebe heißt und diese in Mosbach wieder aufleben lassen." In der Krise stecken auch Chancen, meint Sude Tugce-Karttas. "Viel zu lange haben wir in der Ellenbogengesellschaft gelebt", erklärt sie. Vielleicht helfe nun gerade diese Zeit, einigen wieder die Augen dafür zu öffnen, was es heißt, in einer solidarischen Gesellschaft füreinander da zu sein.

Kontakt: E-Mail: sueleyman@1899moskitos.de