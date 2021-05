Mosbach. (stm) "Das Pflanzen von Bäumen ist aktiver Klimaschutz", darüber sind sich Oberbürgermeister Michael Jann und die beiden Revierleiter Erwin Winterbauer und Harald Hannich einig. Der Mosbacher Stadtwald ist mit 2000 Hektar Fläche die grüne Lunge der Stadt. Einige Tausend Bäume sind im letzten und aktuellen Jahr hinzugekommen und ergänzen die Waldbestände, für die es gilt, die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen zu erfüllen.

Rund 16.000 Bäume wurden in den Jahren 2020 und 2021 im gesamten Stadtwald neu gepflanzt. Schwerpunkte der Pflanzungen waren der Knopfwald, Hasbach und Michelherd. Dabei handelte es sich zu einem nicht unerheblichen Teil um sogenannte Nachpflanzungen, das heißt, den Ersatz für in den Vorjahren gepflanzte Bäume, die wegen anhaltender Trockenheit ausgefallen sind.

Zum Einsatz kamen deshalb auch vermehrt Baumarten, die als klimaresistent beziehungsweise weniger anfällig für Dürreschäden und Käferbefall gelten. Neu im Stadtwald, der sich größtenteils aus Laubholzbeständen zusammensetzt, finden sich somit nun unter anderem Libanon-Zedern, Robinien und Edelkastanien. Die Mehrheit der Neupflanzungen machen jedoch weiterhin Douglasien, Fichten, Eichen und Nordmanntannen aus, wobei Letztere nicht in die Gesamtsumme der Pflanzungen einfließen, da diese als Weihnachtsbäume nach ein paar Jahren wieder aus dem Bestand genommen werden.

Jedes Jahr aufs Neue investiert die Stadt Mosbach in die Anschaffung neuer Bäume für den Stadtwald. Weitere Ausgaben fallen für Schutzmaßnahmen an, also etwa Schutzhüllen, um die kleinen Pflanzen vor Wildschäden, der Begleitvegetation oder Wetterextremen zu schützen. Gepflanzt werden die Bäume von den städtischen Waldarbeitern, die auch für die anschließenden Pflegemaßnahmen der Jungkulturen verantwortlich zeichnen. Insgesamt gut 40.000 Euro kommen so pro Jahr zusammen.

Bei optimalen Bedingungen werden aus den frisch gepflanzten Jungbäumen in einigen Jahren große und gesunde Bäume, die den Wald in seiner Vielfalt ergänzen. Denn als Lieferant des umweltfreundlichen Rohstoffs und Energieträgers Holz hat der Wald zwar eine nicht unerhebliche wirtschaftliche Bedeutung, er hat aber auch in seiner Schutz- und Erholungsfunktion stark an Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt ist die Klimaschutzfunktion des Waldes hervorzuheben: Alleine die 16.000 neu gepflanzten Bäume entsprechen rund zehn Hektar Wald. Sie helfen dabei, CO2 zu binden, und leisten somit einen wichtigen Beitrag gegen die Klimaerwärmung.

"Die ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen des Waldes müssen in Einklang gebracht und das Gleichgewicht stets im Blick behalten werden", ist sich denn auch OB Jann mit den Revierleitern Hannich und Winterbauer einig. Gerne hat man sich deshalb auch an der Aktion des Gemeindetags Baden-Württemberg "1000 Bäume für 1000 Kommunen" beteiligt, die sich für eine bessere Wahrnehmung der vielfältigen kommunalen Klimaschutzvorhaben in der Öffentlichkeit einsetzt.