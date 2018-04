Waldbrunn. (pol/mare) Rund 100.000 Euro Schaden ist beim Brand eines Scheunendachs am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in Waldkatzenbach entstanden. Dies berichtet die Polizei

Auf dem Gebäude in der Straße Steige ist eine Photovoltaikanlage installiert, die aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Zur Brandbekämpfung und Ursachenermittlung waren neben 60 Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren Waldbrunn und Eberbach auch Beamte des Polizeipostens Limbach eingesetzt. Als Brandursache kommt möglichweise ein technischer Defekt der Anlage in Betracht.