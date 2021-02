Waldbrunn. (pol/lyd) Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Radschrauben an einem LKW gelöst und hierdurch einen 48-Jährigen gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer den Lkw am Montag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz zwischen Strümpfelbrunn und Waldkatzenbach abgestellt.

Am Tag darauf fuhr der Mann wieder damit los. Erst unterwegs, gegen 6.30 Uhr, bemerkte er, dass sein Lkw während der Fahrt komische Geräusche verursachte.

Bei einer Nachschau stellte er fest, dass ein Unbekannter in der Nacht an einem der Räder sämtliche Radschrauben gelockert hatte. Die Polizei Limbach bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06274-925050 zu melden.