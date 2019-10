Schefflenz. (pol/van) Die Polizei ermittelt derzeit gegen mutmaßliche Wucher. Diese waren bereits Ende August bei einem Einsatz wegen eines Hornissenbefalls in Mittelschefflenz aufgefallen. Der Schädlingsjäger, der für das Unternehmen aus dem Ruhrgebiet im Einsatz war, veranschlagte hier 1250 Euro für 1,5 Stunden Arbeit.

In einem weiteren Fall verständigte eine Frau aus Kleineicholzheim den Schädlingsdienst zur Bekämpfung einer Rattenplage. Mitarbeiter der Firma legten Rattenköder in Fallen aus. Der Rechnungsbetrag in diesem Fall: über 2.200 Euro.

Nun ermittelt der Polizeiposten Schefflenz in beiden Fällen wegen des Verdachts des Wuchers. Die Beamten gehen davon aus, dass es im Raum Schefflenz weitere Betroffene gibt, die die Firma aus dem Ruhrgebiet beauftragten.

Zeugen, die Ende August zwei dunkle Fahrzeuge mit E-Kennzeichen und B-Kennzeichen gesehen haben, teilen dies bitte dem Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293/233, mit.