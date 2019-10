Schefflenz. (pol/mare)

Ein Zeuge verständigte am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr die Polizei und meldete mehrere Randalierer in der Auestraße in Mittelschefflenz. Zwei Streifenwagen rückten an und fanden fünf junge Männer vor.

Da diese äußerst aggressiv waren, verständigten die Beamten noch eine dritte Streife. Das beeindruckte die Gruppe aber nicht: Sei bauten sich vor den Polizisten auf und waren äußerst renitent.

Obwohl sie die Ordnungshüter mehrfach aufforderten, den Platz zu verlassen, blieben die fünf Männer, wo sie waren. Deshalb drohten die Beamten, sie festzunehmen.

Was schließlich geschah: Zusammen mit der weiteren angeforderten Streife verhafteten sie vier junge Männer im Alter von 19,18 und 21 Jahren. Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen die Vier nun rechnen.

Während des gesamten Einsatzes wurden die Polizisten überdies massiv beleidigt. Einer aus der Gruppe drohte sogar damit mit einer Eisenstange auf die Beamten loszugehen.