Neudenau. (pol/rl) Ein Brand im Keller eines Wohnhauses in der Hölderlinstraße wurde am Freitagvormittag gemeldet. Laut Polizei wollte ein Bewohner im Keller den Zentral-Holzofen anheizen, wobei ihm ein Anzünder aus der Hand gefallen war. Die Flammen griffen von diesem sofort über und breiteten sich so rasch aus, dass die Löschversuche des 56-Jährigen ohne Erfolg blieben. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Der 56-Jährige erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.