Neckarzimmern. (pol/mare) An einem in der Neckarzimmerner Straße "Am Luttenbachstollen" geparkten Lkw durchtrennten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag die Pol-Kabel der Fahrzeugbatterie, um diese im Anschluss zu entwenden. Das berichtet die Polizei.

An einem weiteren Lkw auf einem benachbarten Firmengelände in gleicher Straße, versuchten die Unbekannten ebenfalls, die Batterie zu stehlen.

Hierbei könnten die Täter gestört worden sein. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefon 06261/8090 zu melden.

Den sprichwörtlich richtigen Riecher hatten derweil Beamte der Polizei Mosbach bei einer Kontrolle am Montagmorgen in Neckarzimmern. Gegen 3.20 Uhr stellten die Polizisten Marihuanageruch aus einem von ihnen kontrollierten Fahrzeug fest.

Im Handschuhfach befand sich ein Tabakpäckchen, das neben den erlaubten auch Marihuana und somit verbotene Substanzen enthielt. Im Rahmen der Kontrolle wurde dann noch festgestellt, dass gegen den 21-Jährigen Beifahrer ein Haftbefehl besteht.