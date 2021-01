Elztal/Haßmersheim/Obrigheim/Seckach. (pol/kaf) Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Mosbach haben sich am Sonntag bei winterlichen Straßenverhältnissen mehrere Unfälle ereignet. Das teilt die Polizei mit. Kurz nach 8.30 Uhr kam demnach ein 40-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Cabrio auf der Landstraße zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt von der Fahrbahn ab. Der Mann prallte gegen einen Leitpfosten. Der Wagen, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Gegen 9 Uhr geriet eine 54-jährige Frau mit ihrem Fiat-Kleinwagen auf der B292 zwischen Obrigheim und Aglasterhausen am Hohberganstieg in Schleudern. Die Frau prallte gegen die Leitplanke, so dass ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand.

Ebenfalls an der Leitplanke endete die Fahrt eines 36-jährigen Audi-Fahrers am frühen Nachmittag zwischen Dallau und Muckental. Der Wagen blieb zwar fahrbereit, dennoch entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro. Verletzt wurde bei den drei Unfällen niemand.

In Seckach entstand rund 6000 Euro Sachschaden, als am Sonntagvormittag ein Schneepflug mit einem Kleinwagen zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des Schneepflugs nach starkem Schneefall auf der Heinrich-Magnani-Straße bergabwärts unterwegs und geriet in einer Linkskurve ins Rutschen. Eine entgegenkommende Ford-Fahrerin erkannte die Gefahrensituation und fuhr nach rechts in den Seitenstreifen. Der Schneepflugfahrer konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass er mit seinem Räumschild gegen den Kleinwagen prallte.

Dieser wurde stark beschädigt und war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Räumfahrzeug war nach dem Unfall noch einsatzbereit.