Mosbach. (pol/lyd) In deutlichen Schlangenlinien fuhr ein SUV-Fahrer am Samstagabend über die B27 in Mosbach, teilt die Polizei mit. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Beamte den Autofahrer in Höhe des Gartenwegs. Da ein Alkoholtest einen Wert von fast 1,8 Promille ergab, musste der 52-Jährige seinen Hyundai stehen lassen und mit zur Entnahme einer Blutprobe kommen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Außerdem muss er mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.