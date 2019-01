Mosbach. (pol/sdm) Ein mit 4.500 Kilogramm Obst beladener Lastwagen geriet am Montagmorgen gegen vier Uhr in Brand. Der Fahrer konnte die Sattelzugmaschine im Bereich des Kreisverkehrs Heidelberger-/ Heilbronner- und Bahnhofstraße in Neckarelz abstellen. Wenig später stand das ganze Führerhaus in Flammen.

Kurz vor dem Feuer hatte er noch einen Knall gehört, teilt die Polizei.

Durch das Feuer und die Bergung kam es bis gegen 8.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.