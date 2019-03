Mosbach. (pol/run) Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neckarelzer Straße in Mosbach ließ ein jüngerer Mann am vergangenen Mittwochabend die Hose herunter und pinkelte gegen eine sich dort befindliche Bretterwand.

Blöd nur, dass ihn dabei eine Mitarbeiterin des Geschäftes beobachtete und den Mann auf sein Verhalten ansprach. Doch anstatt sich für sein Benehmen zu entschuldigen, beleidigte er die Frau. Diese verständigte daraufhin die Polizei, die den Vorfall aufnahm. Nun muss der junge Mann mit einer Anzeige rechnen.