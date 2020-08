Mosbach. (pol/lyd) Heftig muss der Zusammenstoß zweier Autos am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung Neckarelzer Straße/Schillerstraße gewesen sein, teilt die Polizei mit. In Höhe der S-Bahn-Haltestelle Mosbach-West war ein 60-Jähriger mit seinem Fiat Doblo vom Mosbacher Kreuz her kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei übersah er offenbar eine 31-Jährige, die mit ihrem VW von der Schillerstraße aus nach links auf die Bundesstraße fuhr. Mehrere Zeugen bestätigten, dass die Frau bei Grün gefahren war. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge.

Der Fiat kam nach rund 25 Metern auf dem rechten Gehweg zum Stehen. Der VW wurde um 90 Grad herumgeschleudert. Die Insassen des Volkswagen mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Fiat-Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, kam es für die Dauer von rund einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen.