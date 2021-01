Mosbach. (pol/make) Vermutlich mittels eines Feuerwerkskörpers hat eine unbekannte Person bereits am Dienstag, den 22.12.2020 einen Briefkasten in Mosbach zerstört. Laut Polizei hörte eine Zeugin gegen 21 Uhr einen lauten Knall in der Pfalzgrafenstraße 6 und entdeckte, dass ein Briefkasten des Hauses aus der Verankerung gerissen und auf die Überdachung der Mülltonnen geschleudert worden war.

Rückstände lassen vermuten, dass ein "Böller" den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht hat. Auf diesem Schaden bleibt nun der Eigentümer des Hauses sitzen, sollte der Verursacher nicht gefunden werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261/809-0, zu melden.