Mosbach. (pol/kaf) Zu einem Brand in einer Wertstofffirma in der ehemaligen Kaserne in Mosbach musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer gegen 5.45 Uhr gemeldet. Offenbar entstand der Brand durch Selbstentzündung. Um etwa 7.30 Uhr meldete die Feuerwehr "Feuer aus". Laut Polizei entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Bereich. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht, verletzt wurde niemand.