Mosbach. (pol/lyd) Zu einem randalierenden Gast in einer Pizzeria in Diedesheim wurden Beamte des Polizeireviers Mosbach am Freitagabend gerufen. Laut Polizeibericht hatte der Betrunkene in dem Restaurant in der Heidelberger Straße einen Angestellten des Lieferservice verletzt, wonach die Angestellten gegen 20 Uhr die Polizei riefen. Kurz bevor die Polizei eintraf, hatte sich der Mann auf sein Fahrrad gesetzt und fuhr los.

Die Polizisten konnten ihn jedoch kurz darauf anhalten. Der Mann war laut Polizeibericht so betrunken, dass er nicht mehr in der Lage war einen Alkoholtest durchzuführen. Daher wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.