Mosbach. (pol/kaf) Gleich drei Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag bei einem Einparkversuch beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 Euro. Gegen 11.30 Uhr versuchte ein Mann mit seinem Audi im Bereich einer Bank in der Hauptstraße in Mosbach in eine Parklücke zu kommen. Beim vorwärts fahren touchierte der Audi einen vor ihm stehenden Golf. Da der Fahrer dies offenbar bemerkte, setzte er sein Fahrzeug zurück und stieß hierbei gegen ein hinter ihm geparktes Fahrzeug. Sowohl der Audi des Verursachers als auch ein weiterer Wagen mussten abgeschleppt werden.