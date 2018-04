Haßmersheim. (pol/mare) Gleich zu mehreren Verkehrsunfällen ist es beinahe am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen dem Mosbacher Kreuz und Haßmersheim gekommen. Das berichtet die Polizei.

Ein 60-Jähriger war dort mit einem Kleinwagen unterwegs und gefährdete aufgrund seiner unsicheren Fahrweise vermutlich mehrere Autofahrer. Der Kia-Fahrer war gegen 21 Uhr in Richtung Haßmersheim unterwegs und ordnete sich in Höhe Hochhausen rechts ein. Als eine dahinter fahrende Autofahrerin an dem vermeintlichen Abbieger vorbeifahren wollte, zog dieser wieder zurück auf die Landstraße, sodass die Autofahrerin abrupt bremsen und auf die linke Seite ausweichen musste.

Anschließend fuhr der Mann immer wieder auf die Gegenfahrbahn, wo zeitgleich Autos entgegenkamen. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die den Autofahrer dann Zuhause ausfindig machen konnte.

Der Mann war stark alkoholisiert, gab den Beamten gegenüber aber an, den Alkohol erst nach der Fahrt getrunken zu haben. Dennoch musste der Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten.

Um den Fahrtablauf zu rekonstruieren, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls beziehungsweise Verkehrsteilnehmer, die am Sonntagabend ebenfalls vom Fahrer des dunklen Kia mit HN-Kennzeichen gefährdet wurden. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 / 8090.