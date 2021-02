Gundelsheim. (pol/lyd) Nachdem ein 46-Jähriger am Steuer eines Peugeot am Montagvormittag eine 80-jährige Fußgängerin in Gundelsheim angefahren hatte, sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Unfallverursacher gegen 11.30 Uhr vom Kundenparkplatz einer Bank rückwärts ausparken. Dabei stieß das Fahrzeug auf der Heilbronner Straße mit einer Seniorin zusammen, die vermutlich zum selben Zeitpunkt die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall half ein unbekannter Mann dem 46-jährigen Fahrer dabei, die Fußgängerin zu einer Sitzbank zu bringen. Der unbekannte Ersthelfer ist circa 60 Jahre alt, hat längere dunkle Haare und fuhr einen Audi oder ein ähnliches Fahrzeug. Er sowie weitere andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.