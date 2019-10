Schefflenz. (pol/mare) In Schefflenz waren am Sonntagabend Einbrecher auf Beutezug. Es gab gleich mehrere Fälle, wie die Polizei mitteilt.

Eine Frau meldete um kurz nach 19.30 Uhr, dass gerade in ihrem Haus im Tonackerweg eingebrochen worden sei. Vermutlich hatte die Frau die drei Unbekannten, die einen Bewegungsmelder entfernt und ein Fenster aufgebrochen hatten, gestört.

Ein Langfinger hatte das Haus bereits betreten und flüchtete, nachdem das Licht im Innern eingeschaltet wurde. Die Frau sah die Einbrecher flüchten.

Wenig später meldet auch ein Mann aus dem Linsenweg einen Einbruch. Dort hatten vermutlich die gleichen Täter zwischen 10 und 19.30 Uhr ausgenutzt, dass der Bewohner nicht zu Hause war und ebenfalls ein Fenster zerstört, um ins Innere zu gelangen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei wurde in beiden Fällen nichts gestohlen, es entstand aber hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei war an beiden Tatorten, um Spuren zu sichern.

Hinweise auf die Unbekannten erhofft sich die Polizei aus der Bevölkerung. Wer am Sonntag in Schefflenz verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und wer Hinweise zu einem gelben VW-Bus geben kann, der am Sonntag zur Mittagszeit durch den Linsenweg gefahren ist, bittet die Beamten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.