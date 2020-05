Elztal. (pol/rl) Die Feuerwehr Elztal musste am Donnerstagvormittag in die Brunnengasse in Neckarburken ausrücken. Gegen 11.20 Uhr war dort ein Gebäudebrand gemeldet worden. Die Brandbekämpfer hatten die Situation schnell unter Kontrolle und sorgten so dafür, dass keine Personen zu Schaden kam und keine Gefahr für umliegende Gebäude entstand.

Möglicherweise hatte ein technischer Defekt den Brand in der Küche des Anwesens ausgelöst. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.