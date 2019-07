Aglasterhausen. (pol/dore) Der 56-jährige Fahrer eines Land Rovers wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der B292 in der Nähe von Daudenzell schwer verletzt. Sein 29-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Die Beiden waren laut Polizeiangaben gerade von Obrigheim in Richtung Aglasterhausen unterwegs. An den Geländewagen war ein Fahrzeughänger angehängt, der mit einem Fahrzeug der Marke Mercedes beladen war.

Kurz vor Aglasterhausen kam der Landrover samt Fahrzeuganhänger ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Land Rover zwei Mal, bevor er mitsamt Anhänger und Ladung an einer Böschung liegen blieb, heißt es in dem Polizeibericht.

Die beiden Männer wurden mit Rettungswägen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. An dem Geländewagen, dem Fahrzeuganhänger und dem Mercedes auf dem Fahrzeuganhänger entstand Totalschaden.

Außerdem wurde bei dem Unfall ein Wildzaun auf einer Länge von 35 Metern beschädigt. Hier entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro.