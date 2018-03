Bei Schulhauseinbruch Musikinstrumente gestohlen

Guttenbach. In die Grundschule im Kirchhofweg stiegen Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein. Zuvor hatten sie über ein gekipptes Fenster den benachbarten Fensterflügel geöffnet. Aus dem Musikraum und dem Lehrerzimmer stahlen die Täter insgesamt 16 Geigen und einen Kontrabass. Das Diebesgut transportierten sie über ein Fenster an der Gebäuderückseite ab. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Instrumenten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Diedesheim, Telefon: 06261/67570, zu melden.

An Einmündung kollidiert

Mosbach. Eine auf der K 3943 von Reichenbuch in Richtung Lohrbach fahrende 56-jährige Opel-Lenkerin missachtete am Montagnachmittag bei der Einmündung K 3943/Am Flugplatz die Vorfahrt eines VW-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Auffahrunfall

Auerbach. Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der B 292 zwischen Auerbach und Oberschefflenz. Die Fahrerin eines Opel Corsa musste in Höhe eines Parkplatzes verkehrsbedingt abbremsen, was ein 59-jähriger Opel-Lenker zu spät erkannte, so dass dieser auffuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 4500 Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Neunkirchen. Einen weißen VW Scirocco, der in der Kirchstraße in Höhe der Einmündung Kronenstraße in Neunkirchen geparkt war, hat ein Unbekannter am Montag zwischen 7 und 17 Uhr beim Vorbeifahren oder Rangieren am Heck beschädigt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach, Telefon: 06261/8090, entgegen.

Polizei suchte mit Hubschrauber nach vermisster Frau

Buchen. Nach einer in Buchen als vermisst gemeldeten 48-jährigen Frau suchte die Polizei ab Dienstagnachmittag. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund im Einsatz. Nachts, gegen 1.30 Uhr, wurde die Frau im Feldgebiet Galgenberg von einer ebenfalls an der Suche beteiligten Angehörigen noch rechtzeitig aufgefunden. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.