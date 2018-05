Billigheim. (pol/mün) Weil ein Autofahrer nach einem Unfall am vergangenen Wochenende in Billigheim das Weite gesucht hat, gelang es zwei Pferden aus ihrer Koppel auszubrechen. Der Unbekannte fuhr aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, mit einem blauen Kleinwagen die Straße Am Bahndamm von der Schefflenztalstraße in Richtung Ortsmitte. Vermutlich auf eisglatter Straße verlor er am Ende der Straße, auf Höhe des Bauhofs, die Kontrolle über das Fahrzeug, vermutet die Polizei in ihrem Bericht. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte gegen den Zaun einer Pferdekoppel und beschädigte ihn. Ohne den Unfall zu melden fuhr der Unbekannte weg.

Wegen des beschädigten Zauns gelangten zwei Pferde aus ihrer Koppel und galoppierten über die Schefflenzstraße bis nach Waldmühlbach. Dort wurden sie von Passanten entdeckt und in ihre Koppel zurückgetrieben. Gefährdet wurde dadurch zum Glück niemand.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher. Der blaue Kleinwagen müsste an der Front sowie der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Zeugen sollen sich bei der Polizei Mosbach unter der Rudnummer 06261 809-0 melden.