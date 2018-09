Schwere Verletzungen zog sich ein Opelfahrer bei einer Kollision mit einem Traktor am Donnerstagnachmittag bei Billigheim zu. Foto: Peter Lahr

Billigheim. (pol) Auf rund 90 000 Euro beläuft sich laut Polizeiangaben der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag bei Billigheim entstand. Ein 26-Jähriger war mit seinem Traktor auf der Kreisstraße 3949 von Dallau in Richtung Katzental unterwegs. An der Einmündung zu den Aussiedlerhöfen "Im Grund" verlangsamte er seine Geschwindigkeit, setzte den Blinker und bog nach links ab.

Gleichzeitig setzte allerdings der Fahrer eines Opels zum Überholen des landwirtschaftlichen Gefährts an. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Auto wurde durch den Aufprall um rund 180 Grad gedreht und kam schließlich im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Buchen eingeliefert. Der Traktorfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Mosbacher Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit, die Straße musste für die Maßnahmen zur Unfallaufnahme bis gegen 15 Uhr voll gesperrt werden.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Billigheim und Katzental im Einsatz.