Rhein-Neckar. (cab) Seit fast zwei Monaten arbeitet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, im "Corona-Modus". Auch hier sind die Mitarbeiter hohen Belastungen ausgesetzt. Jetzt zog die Behörde eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit.

> Der Anfang. Unter der Federführung des stellvertretenden Amtsleiters, Dr. Andreas Welker, bereitete sich das Gesundheitsamt bereits vor über zwei Monaten auf die drohende Pandemie vor. Spätestens seit dem 27. Februar, als im Rhein-Neckar-Kreis der erste bestätigte Covid-19-Fall vorlag, dreht sich bei den Mitarbeitenden alles um das Virus.

> Die Ermittlungsgruppe. Ein Hauptaugenmerk galt gleich zu Beginn darauf, die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen, um die Fälle schnell bearbeiten und nachverfolgen zu können. So arbeiteten in einer speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe zeitweise über 50 Personen. Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitsamts wurden hier von Medizinstudenten im Praktikum unterstützt. Das Ermittlungsteam macht die Kontaktpersonen der mittlerweile über 1100 Infizierten aus dem Landkreis und in Heidelberg ausfindig. Bislang hat die Gruppe knapp 3200 Personen kontaktiert und leitet weitere Maßnahmen ein. Etwa die Quarantänebescheide.

> Das Infotelefon. Personalintensiv ist auch das Infotelefon, welches das Gesundheitsamt bereits Ende Januar speziell für Fragen in Bezug auf das Coronavirus angeboten hat. Seitdem wurden im Schichtbetrieb täglich weit über 30.000 Anrufe entgegengenommen. Anfangs gab es Klagen, dass man in der Warteschleife viel Geduld braucht. Die Behörde reagierte und stockte das Personal für die Hotline auf.

> Die Tests. Über die Hotline werden auch die Codes vergeben, mit denen als Verdachtsfälle eingestufte Bürger einen Abstrich vornehmen lassen können. Auf diese Art und Weise wurden – Stand: 16. April – über 6500 Personen auf eine Infektion mit SARS-Cov-2 getestet. Zunächst wurden diese Abstriche in der Uniklinik Heidelberg genommen, ehe seit dem 18. März in Schwetzingen und zusätzlich seit dem 26. März auch in Heidelberg die Tests in zwei mobilen Corona-Abstrichzentren unter der direkten Regie des Gesundheitsamts möglich sind. Für die Betreuung der Bürger unter häuslicher Quarantäne wurden gemeinsam mit der Uniklinik Heidelberg sogenannte "Corona-Taxis" auf den Weg gebracht, für die der Rhein-Neckar-Kreis Fahrzeuge und Fahrer stellt.

> Die Datenbank. Neben dem Gesundheitsamt musste auch der Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik schnell reagieren: "In Windeseile haben unsere Kollegen von der EDV eine Datenbank programmiert, die uns die Erfassung, Verfolgung und Auswertung der Fälle, Kontaktpersonen und Testungen deutlich erleichtert", erläutert Dr. Rainer Schwertz, der Leiter des Gesundheitsamts. Die Software sei inzwischen sogar mit dem Laborsystem der Heidelberger Universitätsklinik verbunden und ermögliche somit eine direkte Übernahme der Befunde. Aus der Datenbank erstellt das Gesundheitsamt täglich auch das "Faktenblatt" mit den aktuellen Fallzahlen.

> Der Einsatz. "Die derzeitige Situation erfordert für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt einen hohen persönlichen Einsatz", so Landrat Stefan Dallinger. Optimistisch stimmt ihn die Tatsache, dass die Kontaktbeschränkungen Wirkungen zeigen und die Infizierten-Zahlen im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg zurückgehen. Doch es gelte, sich weiterhin an die "Corona-Regeln" zu halten.

Lob für das Gesundheitsamt gibt es übrigens auch von denjenigen, die oft mit der Behörde in Kontakt sind. Etwa von der Geschäftsführung des Weinheimer Bodelschwingh-Heimes. Die Zusammenarbeit sei wirklich gut, hieß es auf Anfrage der RNZ. In dem evangelischen Altenzentrum sind 21 Bewohner und sieben Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Eine 80-jährige Bewohnerin sei aufgrund ihrer "multiplen, schweren Vorerkrankungen" in einem Krankenhaus verstorben, wie die Geschäftsführung gegenüber der RNZ am Freitag mitteilte.

> Die Hoffnung. Dennoch gibt es Hoffnungsschimmer: "Rückblickend könnte es sein, dass im Rhein-Neckar-Kreis der 2. April der Wendepunkt der Coronakrise war", heißt es im Landratsamt. Denn an diesem Tag verzeichnete das Gesundheitsamt erstmals mehr Genesene als neue Fälle, also Menschen, die positiv auf SARS-Cov-2 getestet worden sind. Seitdem sinkt die Zahl der "aktiven" Fälle im Landkreis und in Heidelberg langsam, aber kontinuierlich. "Wir hoffen natürlich, dass die Zahl der Neuinfizierten weiterhin so gering wie in den vergangenen Tagen bleibt beziehungsweise nach Möglichkeit noch weiter sinkt", sagt Welker.