Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Die Elektromotoren summen sanft vor sich hin, als der Coradia iLint Wasserstoffzug des Zugbauers Alstom Fahrt aufnimmt. Während er aus dem Ludwigshafener Hauptbahnhof rollt und seine kurze Demonstrationsfahrt mit geladenen Gästen an Bord bis zum Hauptbahnhof Mannheim beginnt, produziert sein Brennstoffzellen-Antrieb kein Stäubchen und kein einziges Gramm Klimagas.

Der blau lackierte Zug dampft leise. Einzig Wasser kommt aus seinem Auspuff. Zu 90 Prozent in Form von Wasserdampf, zu zehn Prozent als Kondenswassertropfen. Es ist eine Zukunftstechnologie, die Hoffnung weckt und gestern in Ludwigshafen vorgestellt wird. Man nehme Wasserstoff, den der Zug in dickwandigen Tanks auf dem Dach mit sich führt, und den allgegenwärtigen Sauerstoff aus der Umgebungsluft, und schon entsteht in Brennstoffzellen elektrischer Strom. Der wird einerseits in eine Batterie eingespeist und andererseits direkt zum Antrieb der Elektromotoren benutzt.

Großer Bahnhof also für einen ganz besonderen Zug auf Roadshow, wie es Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim und Vorsitzender des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar bezeichnet. Der Coradia iLint (das steht für "intelligenter leichter innovativer Nahverkehrs-Triebwagen") wird in Salzgitter gefertigt. Zwei Prototypen gibt es weltweit, die in Bremerförde im Personen-Nahverkehr eingesetzt werden.

Einer von ihnen ist jetzt auf einer Rundreise durch Deutschland und am Dienstag im Herzen der Metropolregion unterwegs. Heute geht es nach Offenburg. Bis zu 1000 Kilometer kann der Zug mit einer Tankfüllung hinter sich bringen. Trotzdem setzt man die Antriebe nur zu Demonstrationsfahrten vor Ort ein. Zwischen den Stationen lässt man sich schleppen. Und das offenbart die Schwäche der neuen Technologie. Noch fehlt es an Wasserstofftankstellen entlang der Strecken. Das aber soll sich ändern.

Alles begann vor vier bis fünf Jahren mit Zeichnungen von ein paar Alstom-Ingenieuren, wie Jörg Nikutta, Geschäftsführer Alstom Deutschland und Österreich, am Dienstag bei der Präsentation des emissionsfreien Zuges erklärt. Einer, der seit Jahren als Projektleiter an dem Konzept eines mit Wasserstoff betriebenen Zuges arbeitet, ist Stefan Schrank.

"Für Laien sieht der Zug so aus wie jeder andere Nahverkehrszug auch", erläutert er. Aber unter der Verkleidung auf dem Dach findet sich eine hochmoderne Alternative zu bisherigen Antriebsaggregaten. Die Brennstoffzelle lässt die chemische Reaktion von Sauerstoff und Wasserstoff, die jeder aus dem Chemieunterricht als Knallgasreaktion kennt, nicht explosiv, sondern kontrolliert ablaufen.

In der Region ist die BASF ein großer Wasserstoff-Produzent. Doch der nächste Schritt soll die Herstellung von grünem Wasserstoff sein, der mit Hilfe von überschüssiger Wind- oder Sonnenenergie hergestellt wird. Erst dann wird der Traum von einer komplett emissionsfreien Technologie Wirklichkeit. Gleichzeitig wäre die Herstellung von Wasserstoff eine elegante Methode zur Speicherung von Erneuerbaren Energien.

Alle diese Komponenten rund um den Wasserstoff möchte Bernd Kappenstein, Leiter des Bereichs Energie und Mobilität im Regionalverband Rhein-Neckar, zusammenfassen und die Metropolregion zu einem "H2-Valley Rhein-Neckar" machen. Im April sollen Förderanträge an die EU gestellt werden, um das Geld für den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur in die Region zu holen.