Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Rhein-Neckar. (cab) Jeder kennt die manchmal ziemlich verwirrenden und komplizierten Formulierungen der behördlichen Fachsprache. "Beamtendeutsch" muss man erst mal verstehen. Gerade für Menschen mit kognitiven Behinderungen oder Lernbehinderungen bauen sich hier im Umgang mit Ämtern und Behörden enorme Hürden auf.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises versucht hier Abhilfe zu schaffen. Daher gab es jetzt für Mitarbeiter des Landratsamts einen Workshop für "leichte Sprache". Und die Teilnehmer merkten schnell: Leichte Sprache ist gar nicht immer so leicht - vor allem, wenn es um das richtige "Übersetzen" geht.

Diesem Fazit des kommunalen Behindertenbeauftragten im Landratsamt, Patrick Alberti, schlossen sich alle an. Im Workshop ging es um Grundregeln und Stolpersteine beim Verfassen gut verständlicher Texte. Außerdem bekamen die Teilnehmer viel Zeit zum Üben. "Leichte Sprache" richtet sich in erster Linie an alle Menschen, denen das Lesen von langen Sätzen und komplizierteren Sachverhalten schwerfällt. Neben Menschen mit Handicap gehören dazu zum Beispiel auch Geflüchtete, die noch Deutsch lernen.

Hintergrund Original in Amtssprache: Zur Abholung des Ausweises können Sie eine andere Person schriftlich bevollmächtigen. Diese Person muss sich mit einem gültigen Dokument ausweisen (Ausweis oder Pass).

Leichte Sprache: Wenn Sie keine Zeit haben, kann auch eine andere Person für Sie den Ausweis abholen. Die Person muss von Ihnen eine Erlaubnis dafür

Leichte Sprache: Wenn Sie keine Zeit haben, kann auch eine andere Person für Sie den Ausweis abholen. Die Person muss von Ihnen eine Erlaubnis dafür bekommen. Die Person muss einen Ausweis mitbringen. Sie müssen die Erlaubnis aufschreiben. Sie müssen die Erlaubnis unterschreiben.

In der Behördensprache gibt es viele juristische Ausdrücke und lange, komplexe Sätze. Das führt immer wieder zu Problemen im Textverständnis: "Leichte Sprache kann ein entscheidender Schlüssel sein, der vielen Bürgerinnen und Bürgern dabei hilft, gut informiert und selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Eine Verwaltung sollte da mit gutem Beispiel vorangehen", sagte Alberti.

Die Referentin des Workshops, Sarah Schuhmacher, hatte einige Beispiele für die Regeln mitgebracht. So solle man beim Verfassen eines Textes in "leichter Sprache" auf einfache Wörter zurückgreifen - etwa auf "erlauben" statt "genehmigen". Das Wortungetüm "Öffentlicher Personennahverkehr" lasse sich auch gut mit "Bus und Bahn" übersetzen. Zudem sollten die Sätze kurz und einfach sein.

Außerdem empfahl Schuhmacher, Fotos und Bilder zu verwenden, weil Leser so auch ohne Sprachkenntnisse Texte oder Informationen gut erfassen könnten. Ein Merkmal der Verwendung von "leichter Sprache" ist übrigens, dass die Texte vor ihrer Veröffentlichung immer auf ihre Verständlichkeit hin geprüft werden - und zwar von den Menschen, die auf "leichte Sprache" besonders angewiesen sind.

Zwei solche Prüfer waren beim Workshop mit dabei und im Übungsteil gefragte Ansprechpartner. Schließlich hatten die Teilnehmer zum Beispiel die anspruchsvolle Aufgabe, Informationen von Ämtern zu Themen wie Unterhaltsvorschuss in "leichte Sprache" zu übersetzen.

Die Originaltexte hatten dabei manchmal mehr als 50 Wörter. "Das ist gar nicht so einfach, diese Formulierungen leicht und verständlich zu schreiben", seufzte ein Teilnehmer. Doch die Bemühungen dürften sich lohnen. Denn die Bürger werden es den Behörden danken, wenn man ihre Texte besser versteht - ob man nun ein Handicap hat oder nicht.