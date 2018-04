Wald-Michelbach. (mare) Der Blick ins Tal vom 496 Meter hoch gelegenen Siedelsbrunn ist atemberaubend. Der Odenwald entfaltet hier seine wahre Pracht mit seinen weiten Wäldern - ein Panorama in Grün vom tiefen Odenwald bis ins Neckartal. Aber über den Kuppen der Bäume erhebt sich seit Kurzem der Windpark Stillfüssel: Fünf Windräder, die seit Jahresbeginn teilweise schon am Netz sind. Der Widerstand gegen den Park ist weiterhin groß - die Befürworter preisen dagegen die Leistung an. Monströs oder majestätisch - das ist die Frage.

Eindrucksvoll ist das Bild allemal. Die insgesamt 212 Meter hohen Anlagen auf der Gemarkung des Wald-Michelbacher Ortsteils Unter-Schönmattenwag sind weithin sichtbar. Nicht nur von Siedelsbrunn aus, auch im etwas tiefer gelegenen Wald-Michelbach tauchen die Giganten über dem Blätterdach auf.

Und drehen einsam ihre Runden - und leise. Von dem Lärm, den jüngst Gegner kritisiert hatten, ist an diesem Tag nichts zu hören. Nicht von Siedelsbrunn aus, nicht vom rund vier Kilometer vom Windpark entfernten Ortskern von Wald-Michelbach.

Vier Windkraftanlagen sind vom Friedhof, dem höchsten Punkt vis-á-vis des Windparks in Wald-Michelbach, deutlich zu sehen. Über der Eugen-Bachmann-Realschule taucht alle paar Sekunde ein Rotor auf. Ein Spiel, das sich lange beobachten lässt. Mit welchen Emotionen, das ist freilich Ansichtssache, eine wahre Frage des Glaubens. "Ich finde, das sieht total majestätisch aus", beantwortet ein Jugendlicher die Frage für sich eindeutig. Er hat auf seinem Weg innegehalten und betrachtet das wuchtige Windspiel - sichtlich beeindruckt. Auch seine Mutter und seine Schwester nicken zustimmend.

Anfang 2017 wurde der Bau des Windparks in Angriff genommen. Der Stromversorger Entega und die Energiegenossenschaft Odenwald haben dafür etwa 35 Millionen Euro in die Hand genommen. Im Oktober wurden die Einzelteile geliefert und montiert - stets von Protesten und Demonstrationen begleitet. Ende Januar 2018 ging das erste Windrad ans Netz, bis zum Ende des ersten Quartals sollen sich alle Rotoren drehen. Dann stehen neben den Gegnern auch die Anlagen unter Strom.

Sinnbildlich dafür steht Siedelsbrunn. Denn hier stehen sich die Kontrahenten gegenüber - und zwar Auge in Auge im wahrsten Wortsinn. Während an der Hauptstraße ein großes Banner die Worte "Nein zum Windindustriepark Odenwald" der Bürgerinitiative "Gegenwind Siedelsbrunn" verkündet, genügt eine kurze Körperdrehung, um - bei geradem Blick nach vorne - direkt den Rotoren der Windräder ins Antlitz zu blicken.

Ob dafür oder dagegen, eins ist gewiss: Kalt lässt der Anblick der mächtigen Riesen kaum jemand. Der Windpark Stillfüssel hat Eindruck gemacht.