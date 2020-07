Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Es geschah am Mittag des 23. April 2019: An der Kreuzung der Landesstraße L722 und der Talhausstraße in Hockenheim kollidierten ein Kleinlaster und ein Pkw. Eine Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen musste sich jetzt ein 33-jährigen Ludwigshafener, verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Was war passiert? Der Angeklagte und die 37-jährige Geschädigte hatten sich vorher in Frankenthal getroffen, um ein Geschäft zu tätigen. Die Frau übernahm von dem Mann rund 300 Kilo Kalbfleisch aus einem Großhandel und lud es in ihr Auto. Da sie aber nicht gleich bezahlen konnte, schlug sie dem 33-Jährigen vor, sich mit ihm auf einem Parkplatz in Hockenheim zu treffen. Dort sollte er das Geld für die Ware erhalten. Auf dem letzten Stück des Weges dorthin soll der Mann mehrfach versucht haben, den Wagen der Frau zu stoppen.

Bei der Abfahrt von der A61 auf die L722 habe er den Eindruck bekommen, die 37-Jährige wolle das Fleisch klauen und sich mit der Ware davonmachen, verteidigte sich der gebürtige Türke, der von einem Dolmetscher unterstützt wurde. An der Talhauskreuzung soll der Mann eine "rote" Ampel überfahren und mit seinem Wagen den Pkw der Frau mehrmals seitlich gerammt haben.

Sie soll dann weggefahren und von dem Angeklagten bis zur Sparkasse in Altlußheim verfolgt worden sein. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Brühl hatte die Szene an der Kreuzung beobachtet. Der Mann im Kastenwagen habe sich "komisch verhalten", plötzlich habe er Gas gegeben, sei mehrfach gegen das Auto der Frau gefahren und habe es von der Straße drücken wollen. Die Geschädigte gab zu Protokoll, sie habe nie die Absicht gehabt, zu verschwinden: "Das war wie in einem schlechten Film. Er wollte mich mit dem Auto in die Hecke drücken."

Verteidiger Michael Borth und Rechtsanwältin Aylin Can, die die Frau vertritt, stellten jeweils Anträge auf ein verkehrstechnisches Gutachten. Das Gericht lehnte diese jedoch ab. Die Staatsanwältin sah den Tatvorwurf bestätigt. Zwei Zeugen hätten klare Angaben gemacht. Der Angeklagte habe in "Wildwest-Manier" gehandelt und sein Fahrzeug zweckentfremdet, forderte sie ein Jahr und sechs Monate Gefängnis auf Bewährung und den Führerscheinentzug für zwei Jahre. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Der 33-Jährige sei nicht absichtlich in das Auto der Frau gefahren.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Sarah Neuschl schloss sich der Anklägerin an und verurteilte den Mann zu eineinhalb Jahre Gefängnis auf Bewährung. Der 33-Jährige muss seine Fahrerlaubnis für zwei Jahre abgeben und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Er habe Verkehrsregeln eklatant missachtet, sagte die Vorsitzende Richterin. Es sei nicht die Aufgabe von Bürgern, Diebe oder Betrüger einzufangen, das müsse die Polizei machen, so Sarah Neuschl. Die objektiven Aussagen der Augenzeugen seien entscheidend gewesen. Die geschilderte Kollision müsse als Verbrechen gewertet werden.