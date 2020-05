Rhein-Neckar/Odenwald. (cab) Die Jäger in der Region stehen dieses Jahr vor einem Dilemma. Einerseits müssen sie Wild erlegen, um das ökologische Gleichgewicht in Wald und Flur zu halten. Andererseits müssen sie sicherstellen, dass die geschossenen Tiere verkauft werden. Schließlich soll nur die Menge gejagt werden, die danach abgesetzt werden kann. "Nichts soll vernichtet werden", betont Udo Banspach aus dem Forstbezirk Odenwald von ForstBW, einer rechtlich selbstständigen Anstalt des öffentlichen Rechts, die für die Bewirtschaftung der Staatswälder zuständig ist. Das Problem: Mit der Coronakrise sind den Jägern und Forstverantwortlichen auch die Vermarktungswege weggebrochen. Vor allem die Gastronomie nehme bis jetzt kaum oder gar nichts mehr ab, so Banspach. Daher weist er darauf hin, dass auch Privatpersonen Wildbret direkt aus den Revieren beziehen können.

"Der Wildabsatz wäre in der aktuellen Coronakrise eine große Stütze für Jäger und Förster und letzten Endes zum Wohl des Waldes", sagt der Forstexperte: "Wer Wild verzehrt, hilft." Laut seinen Angaben nehmen Gastronomie und Metzger in normalen Zeiten grob geschätzt etwa die Hälfte des erlegten Wildes ab. Etwa 20 Prozent würden bei den Jägern für den Eigenbedarf bleiben. Der Rest geht an den Großhandel. Doch auch dieser sei zurückhaltend, so Banspach, weil hier ebenfalls viel an Restaurants weiterverkauft wird. ForstBW hat also zu Beginn der Jagdsaison Anfang Mai mit den Jägern Vorabsprachen zu Abnahmekontingenten geführt, um ein Überangebot zu verhindern.

Banspach ahnt, dass der Aufruf an Privatleute bei Jagdgegnern nicht gut ankommt. Man könne den Wald und seine Bewohner aber nicht einfach sich selbst überlassen. Er verweist auf die Notwendigkeit der Bejagung, um den Forst in der Balance zu halten und die Artenvielfalt zu stärken. Beispiel Reh: Mit Blick auf den Klimawandel soll es künftig mehr Eichen oder Tannen geben. Allerdings schmecken deren Triebe und Knospen an Jungbäumen vor allem dem Rehwild. Dessen Bestände dürften die Verjüngung dieser wichtigen Baumarten nicht verhindern.

Ebenso wichtig, so Banspach, sei die Bejagung von Wildschweinen, weil diese bei zu großen Beständen schwere Schäden in der Landwirtschaft anrichten – sei es auf Wiesen, Äckern oder in Weinbergen. Oder auch in Gärten. Bürger können also dem Ökosystem Wald und Flur mit dem Kauf von Wild helfen und sich selbst etwas Gutes tun – wenn’s ihnen denn schmeckt.

Info: Interessenten am Bezug von Wildbret in Heidelberg, Mannheim, den Landkreisen Rhein-Neckar, Neckar-Odenwald, Main-Tauber und Heilbronn können sich per E-Mail an odenwald@forstbw.de wenden. Anfragen werden an die Reviere vermittelt. Infos auch im Internet unter www.forstbw.de.