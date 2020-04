Wiesloch/Mannheim. (pol/van) Für zwei Exhibitionisten haben am Dienstag die Handschellen geklickt. Das berichtet die Polizei.

In Wiesloch soll sich ein 26-Jähriger kurz nach 14 Uhr im Bereich Waldstraße/Slevogtstraße zwei Spaziergängerinnen "onanierend gezeigt" haben. Danach verständigten sie die Polizei. Der Beamten trafen den Mann noch vor Ort an und brachten ihn auf das Polizeirevier. Danach wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

In Mannheim-Vogelstang am Unteren Vogelstangsee war ein Exhibitionist gegen 8.20 Uhr aufgefallen. Er saß einer Bank und onaniert dabei. Dies beobachtete eine junge Frau, die sofort die Polizei verständigte.

Auch hier wurde der 54-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. In seiner Vernehmung gestand er die Tat. Die Ermittlungen dauern an.