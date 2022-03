Von Philipp Weber

Weinheim/Mannheim. Die Miniaturschuhe mit Widmung: Werner Sporer hat sie bis heute. Sepp Herberger hatte sie zu Lebzeiten gern verschenkt, er brachte sie auch mit ins Autohaus seines Vertrauens: die Firma Sporer in Lützelsachsen, heute ebenso ein Weinheimer Ortsteil wie das benachbarte Hohensachsen, wohin Josef und Eva Herberger 1952 gezogen waren. Autohaus und Tankstelle gibt es bis heute.

"Sepp Herberger war als anständiger, zurückhaltender Mensch bekannt", sagt Seniorchef Werner Sporer: "Selbst bei Kaufverträgen für Autos unterzeichnete er mit ,Seppl’." Wenn der heutige Seniorchef der Traditionsfirma Sporer das Auftreten des früheren Stammkunden Herberger schildert, decken sich seine Angaben erstaunlich gut mit der 1997 erschienenen Herberger-Biografie des 2013 verstorbenen Journalisten Jürgen Leinemann.

Es passte zu Herberger, dass er den Familienbetrieb aus dem Nachbardorf unterstützte. Er kaufte dem Autohaus 1966 einen Opel Rekord B in Tundragrün ab, und tankte ihn meist bei der "Esso" in Lützelsachsen voll. Mochte Herberger in späten Jahren auch Vermögen angehäuft und Freunde in Politik, Showgeschäft und Sport gewonnen haben, so war seine Leutseligkeit doch mehr als Fassade: Der Weltmeistercoach von 1954 hatte nie vergessen, woher er kam. 1897 hatte er in Mannheim das Licht der Welt erblickt, genauer: in einer Industriesiedlung vor den Toren der Stadt, wo eine französische Firma eine Spiegelproduktion aufgebaut hatte. "Die Spiegel" nannten die Einheimischen die Siedlung, in deren Gassen der junge Sepp und seine Kameraden bolzten, bis das Fenster einer Kapelle zu Bruch ging.

In dem jungen Sepp brannte der Ehrgeiz: Der Arbeitersohn schrieb gute Noten, wollte aufs Gymnasium, Lehrer werden. Doch gemeinsam mit dem früh verstorbenen Vater musste er diese Träume begraben. Der soziale Aufstieg gelang über den Fußball – und mithilfe eines Wechsels, in dem viele Zeitgenossen einen Verrat sahen: Obwohl er beim SV Waldhof zum Nationalspieler gereift war, zog der Fußballer Herberger ab 1921 die Konkurrenz aus der eigenen Stadt vor. Nach heftigen Querelen landete er beim Akademikerklub VfR Mannheim. Es war dasselbe Jahr, in dem er die Weinheimerin Eva Müller heiratete.

Werner Sporer und das Autohaus seiner Familie hatten in Sepp Herberger einen Stammkunden. Foto: Kreutzer

In Berlin erfüllte er sich den Traum, Fußballlehrer zu werden. Dort studierte er ebenso engagiert, wie er in seinem Broterwerb als Mittelstürmer bei Tennis Borussia Berlin kickte. Herbergers späte Begleiter wussten von den kargen Anfängen eher wenig, trotz dessen Volkstümlichkeit: Viele Anekdoten des "Chefs" setzten ab 1930 an, dem Beginn seiner Trainerlaufbahn. 1936 beerbte Herberger seinen Lehrmeister Otto Nerz als Reichstrainer, um nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der BRD – ganz im Sinne damals üblicher Kontinuitäten – als Bundestrainer weiterzumachen. 1954 gelang es dann, gegen alle Erwartungen: das Wunder von Bern, die nationale Wiedergeburt.

Herberger war sich der gesellschaftspolitischen Dimension des WM-Triumphs bewusst. In seinem Haus in der Hohensachsener Steingasse, 1955 umbenannt in Sepp-Herberger-Straße, verbat er sich jedoch politische Debatten. Hier hielt er Hof, empfing ehemalige Schützlinge und ausgewählte Journalisten. Harry Valérien, Gründer der ZDF-Sendung "Das aktuelle Sportstudio", war einer dieser Vertrauten. "Er sah bei uns an der Tankstelle ganz anders aus als im Fernsehen, viel weniger zurechtgemacht", erinnert sich Werner Sporer und lacht.

Als Herberger 1977 starb, stand der grüne Rekord noch in der Garage. "Wir hätten ihn zurückhaben können, aber die Firma Opel hat ihn restauriert und in ihr Museum nach Rüsselsheim gebracht", so Sporer. Zerschlagen haben sich auch Pläne, in Hohensachsen ein Fußballmuseum einzurichten. Geblieben sind unter anderem die DFB-Stiftung Sepp Herberger, das Sepp-Herberger-Stadion in Weinheim oder die Sepp-Herberger-Grundschule in Hohensachsen. Und das Haus: Der heutige Besitzer Rüdiger Zerweck pflegt die Herberger-Devotionalien bis heute.