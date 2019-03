Weinheim. (cab) Am Montagabend sind in einigen Straßen der Weinheimer Südstadt für etwa eine Stunde die Lichter ausgegangen. Betroffen von dem Stromausfall waren die Wagner-, die Mozart-, die Weber- sowie Teile der Beethovenstraße. In der Trafostation in der Weberstraße hatte es nach einem Defekt im Niedrigspannungsnetz einen Kurzschluss gegeben. Das teilte ein Sprecher der Stadtwerke Weinheim auf RNZ-Anfrage mit. Nach der Störung habe sich das Netz per Notabschaltung quasi selbst lahmgelegt.

Techniker der Stadtwerke konnten die Fehlerstelle zwar nicht genau lokalisieren. Aber eine neue Konfiguration reichte, um das Stromnetz zunächst wieder stabil anzufahren. Die Fehlersuche werde fortgesetzt, so der Sprecher.