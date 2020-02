Weinheim. (web) Über 50 Feuerwehrleute und weitere Rettungskräfte sind am Montagmittag in eine Produktionshalle des Weinheimer Mischkonzerns Freudenberg geeilt. Aus bislang unbekannter Ursache war in der Vliesstoffproduktion ein Feuer ausgebrochen. Dabei atmeten fünf Mitarbeiter Rauchgase ein, einer davon kam zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Die anderen vier setzten ihre Schicht fort, nachdem sie vom Arbeitsmedizinischen Dienst untersucht worden waren.

Sie brachten den Brand offenbar rasch unter Kontrolle. Als der Konzern die RNZ am frühen Nachmittag informierte, war das Feuer schon gelöscht. Die Halle wurde gelüftet. Wegen des Brandes wurden 34 Kräfte des Werk- und Brandschutzes mobilisiert. Weitere 20 Kräfte kamen von der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Fünf Mitarbeiter eines externen Rettungsdiensts unterstützten den Arbeitsmedizinischen Dienst.

Konzernintern zählt die Vliesstoffproduktion zu "Freudenberg Performance Materials". Vliesstoffe kommen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen zum Einsatz. Prominente Beispiele sind laut Firmensprecher Jan Paulin die Automobilindustrie und die Medizin. So werden die Stoffe in Autofilter eingebaut, finden aber auch Verwendung bei der Fertigung von Wundauflagen.