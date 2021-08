Dieses Wahlplakat an der Zufahrt des Parkhauses der GRN-Klinik in Weinheim musste abgehängt werden – es war auf Privatgelände angebracht. Foto: Kreutzer

Von Stefan Hagen

Weinheim/Rhein-Neckar. Der Standort für das Wahlplakat zur Bundestagswahl ist clever gewählt: Direkt an der Einfahrt zum Parkhaus der GRN-Klinik in Weinheim hängt es hoch oben an einer Laterne. Den ganzen Tag über herrscht hier reger Betrieb – bei Ein- und Ausfahrt der Besucher und Beschäftigten lächelt Kandidat Tim Nusser (FDP) unablässig und freundlich direkt ins Fahrzeug. Das Ganze hat nur einen Schönheitsfehler: Der Laternenmast steht auf Privatgelände.

Eine Nachfrage beim Landratsamt bringt Klarheit. Das Wahlplakat sei in der Röntgenstraße auf dem Gelände des Rhein-Neckar-Kreises angebracht, bestätigt Kreissprecherin Silke Hartmann. Um Erlaubnis – die man auch nicht erteilt hätte – habe niemand gefragt. Ein Fauxpas der Wahlhelfer also. Das Problem wurde dann – im wahrsten Sinne des Wortes – schnell aus dem Weg geräumt.

Der Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik, der die Liegenschaften des Rhein-Neckar-Kreises verwaltet, habe wegen des Wahlplakats mit dem Bundestagskandidaten der FDP, Tim Nusser, telefonisch und per E-Mail Kontakt aufgenommen, erläutert Hartmann. Dieser habe Verständnis für die Haltung des Landkreises gezeigt und das Abhängen zugesichert. Bereits am Dienstag war die Röntgenstraße im Bereich der Klinik wieder werbefrei – davon hat sich die RNZ überzeugt.

Die angeführte Angelegenheit ist natürlich ein Lapsus, es bleibt aber die Frage, welche Richtlinien denn eigentlich hinsichtlich der Standorte für Plakate und sonstige politische Werbung im Vorfeld der Bundestagswahl gelten. Dabei hilft ein Blick in die "Informationen zur Wahlwerbung für die Parteien" der Stadt Weinheim.

In dem Schreiben ist genaustens geregelt, was in Bezug auf Wahlwerbung im Stadtgebiet erlaubt beziehungsweise möglich ist. Demnach darf Wahlwerbung seit dem 16. August – also sechs Wochen vor der Wahl – betrieben werden.

Was sofort auffällt: Sogar Lautsprecherdurchsagen sind unter Auflagen in Ordnung – was allerdings wie ein Relikt aus dem vergangenen Jahrtausend anmutet. Demnach ist Lautsprecherwerbung "bis hin zum Wahltag gebührenfrei zulässig, ohne dass es eines Antrages bedarf". Allerdings, da ist man streng in der Zweiburgenstadt, darf der Straßenverkehr "durch Lautsprecherwerbung weder gestört noch anderweitig beeinträchtigt oder gefährdet werden". Zudem ist das Abwerfen von Flugblättern und anderem Propagandamaterial von Lautsprecherwagen nicht zulässig.

Für den Fall der Fälle sind auch die Uhrzeiten, in denen per Lautsprecher Werbung gemacht werden darf, penibel aufgeführt – werktags, jeweils von 10 bis 19 Uhr (in den Sommermonaten bis 20 Uhr), jedoch nicht in der Zeit von 13 bis 15 Uhr. Es gibt noch weitere Einschränkungen. So darf die Lautsprecherwerbung nicht zu Störungen von Gottesdiensten oder zu einer Beeinträchtigung der Patienten von Krankenhäusern und Pflegeanstalten führen. Und die Lautstärke "darf über das normale Maß der Ansprechbarkeit nicht hinausgehen".

Zweite Überraschung im Infoschreiben: Es dürfen sogar Autokorsos durchgeführt werden. Auch hier gibt es für die Wahlhelfer einige Einschränkungen zu beachten. So dürfen sie sich bis zur Wahl lediglich im Zeitraum zwischen 9 und 13 Uhr hinters Steuer setzen. Zudem darf der Korso aus nicht mehr als sechs Fahrzeugen bestehen und auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nicht in Kolonne gefahren werden. Im Übrigen, auch darauf wird in den Richtlinien hingewiesen, sind die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung einzuhalten.

Ansonsten ist das Infoschreiben als Lesestoff definitiv nur für Wahlkämpfer geeignet, kommt es doch eher zäh daher. Aber, da der Teufel bekanntlich im Detail steckt, ist die genaue Lektüre für diesen Personenkreis dringend angeraten – siehe Plakatwerbung Tim Nusser.

So ist in den Richtlinien unter anderem festgehalten, dass die Anzahl der erlaubten Plakate pro Partei/Wählervereinigung auf 80 Stück beschränkt ist. Wer das kontrollieren soll, ist nicht aufgeführt. In diesem Fall setzt die Stadt wohl auf die Selbstbeschränkung der Kandidaten. Zur Standardausstattung der Wahlhelfer sollte übrigens auch der gute alte Zollstock gehören, schließlich darf die "Höchstgröße" von Infoständen und Plakattafeln nicht überschritten werden.

Die Aufstellung von Informationsständen in der Fußgängerzone ist bis zum Wahltag laut Richtlinien ebenfalls gebührenfrei zulässig, ohne dass es eines Antrags bedarf. Die Standplätze werden demnach nicht vergeben, es gilt das Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Großplakattafeln dürfen laut Schreiben nur an den hierfür bekannten Standorten aufgestellt werden. Pro Standort und Partei beziehungsweise Wählervereinigung ist maximal eine Großplakattafel zugelassen. Die Plakattafeln müssen verkehrs- und standsicher erstellt werden. Sie dürfen keine Gefährdung und Sichtbehinderung des Fahrzeug- oder Fußgängerverkehrs mit sich bringen. Ferner dürfen durch sie keinesfalls Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen in irgendeiner Form verdeckt oder in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Und Vorsicht: Mehraufwendungen – beispielsweise das Abhängen widerrechtlich angebrachter Plakate und Schäden – sind der Stadt Weinheim zu ersetzen.

Ein Problem, das Tim Nusser nicht betrifft. Das monierte Plakat haben seine eigenen Leute abgehängt.