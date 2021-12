Weinheim. (alb) Ein 53-Jähriger soll im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 80.000 Euro an Corona-Hilfen- und -Krediten erschlichen haben. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und muss sich ab Dienstag, 14. Dezember, wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs in mehreren Fällen vor dem Mannheimer Landgericht verteidigen. Die Große Wirtschaftskammer hat bis Ende Januar acht Prozesstage angesetzt.

Der Angeklagte soll im April 2020 eine Corona-Soforthilfe des Bunds in Höhe von 9000 Euro beantragt und später auch erhalten haben. Dabei behauptete er wahrheitswidrig, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Weinheim zu führen. Zwei von seinem Steuerberater ausgefüllte Anträge auf Überbrückungshilfen reichte der angebliche Firmenchef nach Angaben des Gerichts im Juli und Dezember bei der Landeskreditbank ein. Dadurch strich der Angeklagte in einem Fall rund 5400 Euro ein, im anderen fast 31.000 Euro.

Einen weiteren Antrag auf Überbrückungshilfe über 90.000 Euro zog der 53-Jährige im Juli dieses Jahres zurück – nachdem er zuvor verhaftet worden war. Bereits im Juli 2020 lehnte das Regierungspräsidium Kassel den Wunsch des Angeklagten nach Corona-Soforthilfen ab. Erfolgreich war der mutmaßliche Betrüger zwei Monate später bei der Landesbank mit seinem Antrag auf ein Mikro-Darlehen aus einem Förderprogramm.

Dieses kam Unternehmen zugute, die durch die Folgen der Pandemie in ihrer Existenz bedroht waren. Der Angeklagte soll sich hier als freiberuflicher Ingenieur ausgegeben haben, der angeblich die Mieten für sein Büro nicht mehr bezahlen konnte. Daraufhin schlossen die Bank und der Mann einen Darlehensvertrag. 35.000 Euro flossen auf das Konto des Angeklagten.