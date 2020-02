Mannheim. (oka/dpa) Wegen Verdacht auf Corona-Virus ist am späten Donnerstagnachmittag ein kleiner Teil der Mannheimer Hauptbahnhofs abgesperrt worden. Ein Reisender hatte gegen 17.40 Uhr die Rettungskräfte am Hauptbahnhof alarmiert, weil er befürchtete, sich am Corona-Virus angesteckt zu haben. Das bestätigte eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage.

Daraufhin sperrte die Bundespolizei vorsorglich die Bahnhofshalle rund um den Mann großräumig ab. Eine Befragung ergab, dass er keins der betroffenen Länder bereist und auch keinen Kontakt zu in Deutschland Erkrankten gehabt hatte. Die Sperrung wurde gegen 18.15 Uhr wieder aufgehoben, der Zugverkehr läuft wie gewohnt weiter. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Die Stadtsprecherin warnte vor Gerüchten und Fake News. "Bis jetzt gibt es in Mannheim keinen Fall von Corona", betonte sie. Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamtes fügte hinzu: "Falls dieser jedoch eintreten sollte, sehen wir uns im Rahmen der Pandemieplanung gut vorbereitet."