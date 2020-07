Walldorf/Hockenheim. (cab) Am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr, ist ein Traktor-Gespann auf dem Standstreifen der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs gewesen. Etliche Verkehrsteilnehmer richteten daraufhin Notrufe an das Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Mannheim. Hier war noch die Rede davon gewesen, dass der Trecker mit seinem Anhänger auf der A 5 auf Höhe des Walldorfer Kreuzes in Richtung Karlsruhe fahre.

Bis die Polizei vor Ort war, hatte der Fahrer offenbar die Autobahn gewechselt. Die Beamten sicherten das landwirtschaftliche Fahrzeug mit den Streifenwagen ab und leiteten es auf die Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost. Hier kontrollierten die Polizisten das Gespann. Auf der Ladefläche des Anhängers saßen 45 Erntehelfer, die laut Polizei im Auftrag eines Bauern aus einer pfälzischen Gemeinde zu einem Landwirt im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs waren. Auf dessen Hof sollten sie zur Aushilfe bei der Ernte eingesetzt werden.

Der Traktorfahrer gab an, er sei von seinem Navi falsch geleitet worden und von der L 722 her, die an Hockenheim vorbeiführt, auf der Autobahn gelandet. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann ein. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei dauern an. Auf der Autobahn dürfen nur Fahrzeuge unterwegs sein, die schneller als 60 km/h fahren können.

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 16.44 Uhr