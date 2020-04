Reilingen/Neulußheim/Walldorf. (pol/rl) Die Flucht vor einer Polizeikontrolle endete am Mittwoch mit einer größeren Suche der Polizei. Laut Polizeibericht war ein 28-jähriger Autofahrer gegen 12.45 Uhr in Reilingen unterwegs. Als eine Polizeistreife bemerkte, dass der Mann nicht angegurtet fuhr, wollten die Beamten den Wagen anhalten.

Als der 28-Jährige den Streifenwagen erkannte, gab er Gas und flüchtete in Richtung St. Leon-Rot. Die Streife verfolgt den Wagen über Neulußheim zurück nach Reilingen. Dabei beschleunigte der 28-Jährige bis auf etwa 180 km/h. Auf der Landesstraße L723 in Richtung Walldorf gefährdete er dabei mehrere andere Autofahrer durch waghalsige Überholmanöver.

In Höhe der Alten Speyerer Straße bremste der 28-Jährige abrupt ab und bog nach links in einen asphaltierten Waldweg. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der gegen eine Leitplanke prallte. Danach stieg er aus dem demolierten Wagen und rannte in den Hardtwald.

Es kam zu einer Großfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber und die Polizeihundeführerstaffel im Einsatz war. Zwar wurde der Fahrer bisher noch nicht gefunden, allerdings konnten die Beamten seine Identität feststellen.

Info: Zeugen sowie Autofahrer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.