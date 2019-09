Wald-Michelbach. (pol/mare) Es ist ein Alptraum für Eltern und Nachbarin: Ein fast zweijähriges Mädchen ist am Montag von dem Auto einer Nachbarin überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Informationen sei das Kind unbemerkt aus dem Haus in der Straße "Am Hohenstein" gelaufen und hielt sich vor dem Opel Mokka einer Bekannten und Nachbarin der Familie begeben. Die 42 Jahre alte Autofahrerin war gerade im Gespräch mit der 43-jährigen Mutter des Mädchens und fuhr gegen 14.30 Uhr los, ohne das Kleinkind vor dem Auto zu bemerken. Das Mädchen wurde in eine Spezialklinik eingeliefert, neben dem Rettungswagen war auch ein Hubschrauber angefordert.

Die Fahrerin eines Opel Mokka und die Mutter haben einen Schock erlitten. Die Mutter des Mädchens musste zudem vor Ort selbst ärztlich betreut werden. Zudem betreut das Kriseninterventionsteam Bergstraße die betroffenen Familien mit zwei Teams.